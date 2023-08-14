Эндокринолог Ладыгина: лишний вес может говорить об инсулинорезистентности

Сахарный диабет второго типа развивается, когда поджелудочная железа вырабатывает инсулин, но клетки организма перестают быть к нему чувствительными.Чаще всего всё начинается с лишнего веса, но бывает, что диабет ставят и стройным людям. Как распознать первые проблемы с чувствительностью к инсулину, рассказала врач-эндокринолог Дарья Ладыгина.Что такое инсулинорезистентностьЭто состояние, когда клетки организма теряют чувствительность к инсулину. Инсулин — это гормон, который помогает сахару, то есть глюкозе, из пищи попадать к клеткам. Если клетки становятся резистентными (устойчивыми), то эта самая глюкоза накапливается в крови. У здоровых людей после еды уровень сахара сначала повышается, а потом постепенно падает. А у людей с инсулинорезистентностью этого не происходит.Признаки инсулинорезистентностиЧёрный акантоз. Это кожная болезнь, для которой характерно потемнение и утолщение кожи в районе подмышек, паха, локтей и шеи. Иногда такой пигментации сопутствуют ещё и папилломы.Лишний вес. Здесь, как объяснила врач, распознать проблему можно следующим образом:1) если индекс массы тела более 25 кг/м2 (23 кг/м2 у азиатов);2) если окружность талии более 80 см у женщин и 94 см у мужчин;3) если количество жировой ткани у мужчин составляет более 20%, а у женщин более 28%.Для того чтобы начать беспокоиться, достаточно поставить галочку хотя бы напротив одного пункта.Рост стержневых тёмных волос у женщин в области сосков, белой линии живота, внутренней поверхности бёдер или на лице.Подтвердить или опровергнуть наличие проблемы можно и с помощью лабораторных исследований.Вот какие необходимы:анализ на холестерин (при инсулинорезистентности триглицериды будут повышены, а полезный холестерин (ЛПВП) снижен);анализ на уровень белка переносчика тестостерона (ГСПГ/СССГ). При неполадках с инсулином он будет снижен;оценка инсулинорезистентности с помощью индексов (HOMA, QUICKI).Инсулинорезистентность: причины развитияВрач отметила, что самая частая причина появления проблемы — лишний вес или нарушение соотношения жировой и мышечной тканей организма. Среди других факторов она назвала:инфекционные болезни;стресс;приём лекарств (например, глюкокортикоидов, оральных контрацептивов);мало спорта в жизни;беременность;старение.Реже инсулинорезистентность развивается из-за выработки организмом антител к инсулину или его рецептору, почечной недостаточности, цирроза печени и других проблем.Чем лечить инсулинорезистентностьФизическая активность. Не менее 150 минут в неделю нужно быть по-спортивному активным. Дело в том, что мышцы помогают справиться с глюкозой и без инсулина, то есть нагрузка на поджелудочную железу снижается;Правильное питание. Врач посоветовала питаться разнообразно: 4–6 разных овощей в день,1–2 фрукта, цельнозерновые крупы и белок. Последний не должен быть одним лишь мясом — есть ещё рыба, молочка и соевые продукты.Питание при диабетеЕсли диагноз уже поставлен, то следить за питанием приходится уже по-любому. Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, что стоит отказаться от сладких фруктов, но совсем эти дары природы из рациона лучше не исключать. Но на голодный желудок всё равно их есть не желательно. Также стоит быть осторожнее с употреблением молочки и крахмалистых овощей.

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