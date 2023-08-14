Как выглядит дерматит и что делать, если у вас что-то похожее

Дерматит – распространенное заболевание кожи, которое может оставить вас ощущение дискомфорта и неловкости. Он может проявляться разнообразными симптомами, от покраснения и зуда до шелушения и воспаления.Несмотря на то, что дерматиты могут быть вызваны различными факторами, от аллергий до стресса, они имеют общие черты внешнего вида и способы облегчения.Как выглядит дерматит?Дерматит — это воспаление в коже. Это не одна болезнь, а процесс, который встречается при разных заболеваниях. Поэтому дерматитов очень много. И даже не всегда они так называются. Например, в быту мы говорим просто «раздражение», а не «контактный дерматит», а в англоязычной литературе атопический дерматит часто заменяют словом «экзема». У нас этот термин тоже используют, но шире. Тем не менее это тоже дерматит.Из?за дерматита кожа сохнет, шелушится и на ней появляются красные пятна, которые зудят, жгут и иногда болят. Это общие признаки, но бывают и другие. Например, при себорейном дерматите мы видим перхоть, а при герпетиформном — пузырьки.Всё это разные виды дерматита.Если всё это разные вещи, то тогда что может быть у меня?Под дерматитом обычно подразумевают:Контактный дерматит, то есть раздражение, которое возникло бы у каждого при трении или прикосновении к чему?то опасному. Например, если вы убираетесь без перчаток и на руки вам попадёт жидкость для мытья унитаза, то кожа воспалится. А если вы в жару наденете платье и отправитесь на длинную прогулку, то можете натереть кожу бёдер.Пелёночный дерматит. Его выделяют особо, хотя это вид контактного. С ним обычно сталкиваются педиатры. Это сыпь, которая бывает у младенцев, если им вовремя не сменить подгузник.Аллергический дерматит. У восприимчивых людей его вызывают с виду безобидные вещи. Например, вы с подругой купили новый крем с маслом чайного дерева — ей нравится эффект, и всё хорошо, а ваше лицо покраснело и припухло.Атопический дерматит. Это нарушение кожного барьера, из?за чего кожа сильно сохнет, трескается и шелушится. Так может быть зимой, после посещения бассейна с хлоркой, в периоды стресса или вообще без видимой причины.Себорейный дерматит, который в быту мы называем перхотью.Дисгидротическую экзему, которая выглядит как пузырьки и шелушение на стопах и ладонях.Застойную экзему, когда на голенях появляются красные пятна, а впоследствии — труднозаживающие язвы.Периоральный дерматит. Это сыпь вокруг рта, которая чаще всего бывает у женщин среднего возраста.Есть и более редкие виды, как герпетиформный дерматит Дюринга. Это заболевание обычно возникает у людей с непереносимостью глютена. Тогда на коже у них появляются не только пятна, но и пузырьки.Определить, точно ли у вас дерматит и какой он, может только дерматолог. Но это нужно не всегда. Например, обойтись без врача можно, если вы сами знаете причину и избегаете её.Насколько это опасно?Обычно в дерматите нет ничего страшного. Простые варианты, такие как контактный дерматит, могут пройти за несколько дней даже без лечения.Самое главное — не расчёсывать кожу. Иначе появятся ранки, в которые могут проникнуть микробы, и разовьётся инфекция. А если переусердствовать, то на всю жизнь останутся шрамы.Можно ли заразиться дерматитом?Нет, дерматиты не заразны. Но некоторые из них, например атопический, могут передаваться по наследству. Если у ваших родителей он был, то и у вас, возможно, появится.Откуда же тогда берётся дерматит?Он может возникнуть:из?за трения;агрессивных химических веществ;собственной чувствительности кожи к каким?то аллергенам;поломок в барьерной функции кожи;инфекции;генетических особенностей.Так что заболеть им может кто угодно. Но для разных видов есть свои факторы риска.Для контактного дерматита провокатором будет работа с агрессивными химическими веществами. Например, на производстве, в сельском хозяйстве, общепите или медицине.Пелёночный дерматит может быть у совсем маленьких детей, которые ещё не научились уверенно пользоваться горшком или туалетом.К факторам риска атопического дерматита относятся:случаи атопического дерматита, аллергического ринита или астмы в семье;женский пол;негроидная раса.Периоральный дерматит чаще встречается у женщин от 15 до 45 лет.А риск дисгидротической экземы повышается:у активно потеющих людей;у тех, кто подолгу работает с водой и раздражающими веществами;у жителей жарких стран.Нужно ли идти с дерматитом к врачу?Необязательно. Нетяжёлые формы, причиняющие мало беспокойства, обычно проходят сами.К врачу стоит обратиться, если:вас сильно беспокоит состояние — например, невозможно спать из?за зуда, сыпь значительно влияет на внешний вид;вы не понимаете, почему появился дерматит;вам кажется, что присоединилась инфекция: кожа сильно покраснела, болит, а ранки мокнут и сочатся жидкостью;вы пробовали лечиться, но улучшений нет.А что тогда делать?Сначала вы можете попробовать справиться с дерматитом самостоятельно:Выпейте безрецептурное антигистаминное, например на основе цетиризина, хлоропирамина или лоратадина. Они бывают также в виде геля или мази, которые можно наносить на очаги.Используйте безрецептурные стероидные кремы или мази. Это могут быть средства на основе гидрокортизона или мометазона.Приложите прохладный компресс, чтобы успокоить зуд.При перхоти попробуйте безрецептурные шампуни, содержащие сульфид селена, пиритион цинка, каменноугольную смолу. Если не помогает, тогда выберите средство с кетоконазолом.Примите тёплую ванну комфортной температуры, а после неё нанесите на всё тело увлажняющий крем. Некоторым людям помогает добавление в воду пищевой соды или овсянки мелкого помола.Иногда спасает добавление в рацион витамина D, травяных добавок и алоэ. Но эти методы стоит сначала согласовать с дерматологом.А если не поможет?Тогда нужно идти к дерматологу. Он осмотрит всё тело, возможно, назначит анализ крови и биопсию кожи — процедуру, при которой у вас возьмут маленький кусочек тканей, чтобы рассмотреть его под микроскопом. После обследования врач сможет порекомендовать лечение.В зависимости от диагноза, дерматолог может назначить:местную терапию — увлажняющие кремы, мази с антигистаминным или стероидным компонентом, ингибиторы кальциневрина;физиотерапию — фототерапию (УФБ 311 нм), ПУВА?терапию;системные средства в таблетках и инъекциях — например, антигистаминные, стероиды, цитостатические препараты;биологическую терапию — лечение антителами, которые блокируют белки воспаления.Дерматит может появиться снова?Да, особенно это касается хронических дерматитов, таких как атопический и себорейный, а также дисгидротической и застойной экзем. Но и контактный вариант будет повторяться, если не убрать причину.Что делать, чтобы дерматит больше не появилсяНекоторые привычки могут уменьшить вероятность возникновения обострений дерматита.Регулярно увлажняйте кожу, особенно после контакта с водой. Возьмите за правило каждый раз наносить крем после душа или мытья рук.Избегайте трения. Например, летом мажьте трущиеся поверхности тела дезодорантом.Выбирайте только мягкие и гипоаллергенные средства для мытья и для стирки, так как одежда и постельное бельё постоянно соприкасаются с кожей.Избегайте раздражителей: надевайте перчатки во время уборки, не применяйте составы с ароматизаторами, которые вызывают у вас реакцию, не носите колючую и грубую одежду на голое тело.Уменьшите стресс в своей жизни.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки