Гастроэнтеролог Алисова назвала 3 привычки, которые разрушают ваш кишечник

Есть ли у вас судороги или постоянное чувство давления в желудке? Это может свидетельствовать о том, что кишечник уже не может должным образом справляться со своими задачами. В этом могут быть виноваты пять привычек в повседневной жизни.Организм — сложный организм, реагирующий на всевозможные внешние факторы, в том числе и на пищеварение кишечника.Внезапно вас мучают ужасные боли, чувство распирания или метеоризма. Часто сразу на ум приходит тяжелая болезнь, но в основном это бессознательные ситуации повседневной жизни, которые смущают кишечник."Часто чрезмерный стресс смещает приоритеты в другие области, помимо кишечника, что создает для него серьезные проблемы. Отсутствие физических упражнений или чрезмерное употребление алкогольных напитков также может спровоцировать проблемы в области кишечника"., - говорит врач-настроэнтерролог Александра Алисова специально для МедикФорум.1. Вы не тратите время на жеваниеЛибо обеденный перерыв слишком короткий, либо аппетит слишком велик — часто вам не хватает времени, чтобы по-настоящему насладиться едой, и вместо этого вы проглатываете ее.Механизм жевания также игнорируется, хотя на самом деле вы должны жевать не менее 30 раз. Это состояние сильно нагружает кишечник, так как пища попадает в кишечник большими кусками — непосильная задача для органа. Результатом могут быть такие симптомы, как судороги или метеоризм, хотя этой ситуации можно легко избежать.Сознательное жевание гарантирует, что пища попадет в кишечник более мелкими кусочками и что своего рода пищеварение уже происходит во рту."Слюна содержит специальные пищеварительные ферменты, которые начинают пищеварение, как только вы жуете. Например, фермент амилаза гарантирует, что молекулы сахара уже расщеплены во рту".2. Ограниченная дефекация из-за чрезмерного стрессаЖевательное поведение часто связано с повседневным стрессом, и этот стресс оказывает негативное влияние на работу кишечника, а также на весь организм в целом.Даже если кратковременный стресс повышает работоспособность тела и мозга, он вызывает снижение активности кишечника. В стрессовых ситуациях организм вырабатывает больше адреналина, потому что он реагирует с помощью механизма страха и бегства.Поскольку теперь организм использует свою энергию исключительно для выработки адреналина, пищеварительный тракт отходит на второй план.Если стрессовая ситуация длится дольше, в желудке и кишечнике могут появиться такие симптомы, как метеоризм, чувство распирания, спазмы или тошнота."Если кишечник неоднократно реагирует на стрессовые ситуации, специалисты говорят о синдроме раздраженного кишечника, при котором деятельность мышц кишечника отличается особой чувствительностью."3. Пустые углеводы способствуют воспалению в кишечникеКакими бы вкусными ни были ломтики белого хлеба или макароны, эти продукты могут стать серьезной проблемой для кишечника. Продукты, состоящие из простых углеводов, содержат очень и очень небольшое количество клетчатки и поэтому являются особенно хорошей средой для размножения вирусов и бактерий.Эти опасные кишечные бактерии в значительной степени нарушают кишечную флору и вызывают проблемы с пищеварением. Поэтому кишечник следует поддерживать продуктами, богатыми клетчаткой, чтобы кишечная флора оставалась в равновесии."Если диета состоит в основном из продуктов с высоким содержанием клетчатки и полезных для здоровья продуктов, случайное потребление простых углеводов не является проблемой для кишечника — здесь эффект определяет доза".

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