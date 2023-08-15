Врач Кениг заявила, что малоподвижный образ жизни может стать причиной набора веса

Врач-терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог, заведующая терапевтическим отделением медицинского центра Ольга Кениг рассказала о причинах набора веса.Диетолог рассказала, что неправильно сбалансированный рацион, злоупотребление быстрыми углеводами, а также дефицит клетчатки могут привести к набору веса.При этом, по словам Кениг, набор веса могут спровоцировать стресс, малоподвижный образ жизни и недостаточное употребление воды. Кроме того, нарушения сна также могут вызвать набор веса, особенно если человек ложится после полуночи и спит менее семи часов.Ранее врач-эндокринолог, врач-диетолог, врач высшей категории «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова рассказала, что сахарный диабет уже на начальных этапах развития может проявляться в виде определённых симптомов. В частности, это постоянное чувство голода и жажды.

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