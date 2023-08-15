Эксперты оценили эффективность вакцины от туберкулеза

Вакцина от туберкулеза БЦЖ позволяет снизить риск тяжелого заболевания в десятки раз, но не спасает от инфицирования. Об этом сообщил главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор Андрей Продеус.Он пояснил, что главная задача вакцины — предупредить клиническое проявление инфекции. У вакцинированных людей заболевание обычно проходит в легкой форме, без осложнений.Профессор кафедры фтизиопульмонологии и торакальный хирургии Сеченовского Университета Надежда Клевно подчеркнула, что вакцинация защищает ребенка раннего возраста (до 3 лет) от тяжелых форм менингита и генерализованного туберкулезного процесса. Она уточнила, что примерно 80 процентов родителей делают прививки БЦЖ детям в роддоме.

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