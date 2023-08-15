Эксперты оценили эффективность вакцины от туберкулеза
Он пояснил, что главная задача вакцины — предупредить клиническое проявление инфекции. У вакцинированных людей заболевание обычно проходит в легкой форме, без осложнений.
Профессор кафедры фтизиопульмонологии и торакальный хирургии Сеченовского Университета Надежда Клевно подчеркнула, что вакцинация защищает ребенка раннего возраста (до 3 лет) от тяжелых форм менингита и генерализованного туберкулезного процесса. Она уточнила, что примерно 80 процентов родителей делают прививки БЦЖ детям в роддоме.
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