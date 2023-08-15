Российский врач перечислила способы подготовки организма к осени

Врач общей практики Мария Беляева рассказала россиянам, как подготовиться к наступлению осени и предупредить развитие сезонных болезней.Беляева отметила, что для подготовки организма к осени важен здоровый сон продолжительностью не менее семи часов. Также она сообщила о важности трехразового питания с достаточным количеством белка и сложных углеводов в рационе.– Возможно применение комплексов витаминов и БАДов по показаниям врача, особенно содержащих витамин С и цинк, – добавила врач.Помимо этого, для укрепления иммунитета эксперт посоветовала регулярные легкие физические нагрузки, например, прогулки или физические упражнения. Однако Беляева предостерегла от интенсивных занятий на улице в плохую погоду, а также порекомендовала достаточно отдыхать, так как это поможет улучшить гормональный фон, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

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