Это упражнение улучшает пищеварение и лечит желудок

Это упражнение улучшает пищеварение и лечит желудокЭто упражнение Ниши Кацудзо быстро очищает энергию, улучшает пищеварение и аппетит, лечит желудок и кишечник.1. Исходное положение: сядьте в удобную для вас позу.2. Закройте правую ноздрю большим пальцем правой руки и очень медленно вдохните через левую ноздрю. Затем закройте и левую ноздрю сомкнутыми подушечками мизинца и безымянного пальца правой руки. Задерживайте воздух так долго, как сможете, пока это не причиняет вам больших неудобств. Следите, чтобы во время задержки дыхания легкие остановили свое движение.3. Теперь отпустите большой палец и очень медленно выдохните.4. Вдохните через правую ноздрю, закройте ее большим пальцем и снова задержите дыхание. Затем отпустите безымянный палец и мизинец от левой ноздри и медленно выдохните через левую ноздрю.Сделайте 10 таких упражнений утром и 10 вечером. Со следующего дня увеличьте количество упражнений на одно, и так до 20, а по желанию и больше. При вдохе представляйте себе, что в вас входит здоровье, любовь, радость, при выдохе представляйте, как из вас выходит зло, болезнь и все прочие плохие качества.

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