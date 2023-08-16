Снимаем напряжение: Упражнения для круговых мышц глаз

Действенное средство при постоянном напряжении глазных мышц - специальные упражнения, направленные на укрепление и расслабление мышц глаза, в сочетании с общеукрепляющими физическими упражнениями и здоровый образ жизни.Действенное средство при постоянном напряжении глазных мышц - специальные упражнения, направленные на укрепление и расслабление мышц глаза, в сочетании с общеукрепляющими физическими упражнениями и здоровый образ жизни.Миотерапия для мыщц глазУпражнение 1Упражнение проводить лежа на спине. Под голову подложить маленькую подушечку. Указательными пальцами растянуть круговые мышцы глаз кнаружи до легкого сопротивления, прижимая их к костям лица.Затем подушечками указательных пальцев провести миотерапию: прием вонзания указательных пальцев до появления боли. По мере уменьшения болевого ощущения в течение 0,5–1 минуты давление пальцев постепенно усиливать. Надавливать в течение 1–2 минут с силой от 3 до 6 кг. Прием повторять 3–6 раз через каждые 2–3 минуты до полного исчезновения боли.Упражнение 2Упражнение проводить лежа на спине. Под голову подложить маленькую подушечку. Зажать большим и указательным пальцами брови и смещать их вниз, прижимая к нижнему краю надбровной дуги до максимального натяжения мышцы.Затем провести указательными пальцами обеих рук миотерапию: прием вонзания до появления боли. По мере уменьшения болевых ощущений в течение 0,5–1 минуты давление указательных пальцев постепенно усиливать. Надавливать в течение 1–2 минут с силой от 3 до 6 кг. Прием повторять 3–6 раз через каждые 2–3 минуты до полного исчезновения боли.

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