Стоматолог Автандилян рассказала, почему нельзя пропускать чистку зубов перед сном
Налет на зубах быстро перерастает в зубной камень, а тот, в свою очередь, провоцирует воспаление десен.
Медик также напомнила, что остатки пищи создают благоприятную атмосферу для развития вредных микроорганизмов. За ночь они начинают выделять вещества, которые провоцируют неприятный запах изо рта.
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