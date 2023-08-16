Стоматолог Автандилян рассказала, почему нельзя пропускать чистку зубов перед сном

По словам медика, данная процедура помогает предотвратить скопление кариесогенных микроорганизмов в ротовой полости. Если же пренебрегать чисткой зубов перед сном, это может привести к проблемам с деснами, образованию зубного камня, кариеса, а также к неприятному запаху изо рта.Налет на зубах быстро перерастает в зубной камень, а тот, в свою очередь, провоцирует воспаление десен.Медик также напомнила, что остатки пищи создают благоприятную атмосферу для развития вредных микроорганизмов. За ночь они начинают выделять вещества, которые провоцируют неприятный запах изо рта.

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