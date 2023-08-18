Как связаны глубокие морщины на лбу с болезнями сердца

Морщины оказались не только косметическим дефектом, но и способом диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Однако это не относится к мимическим морщинам - «лучикам вокруг глаз». Такие морщинки смеха и искренности не считаются опасными, просто вокруг глаз особо тонкая кожа. А вот глубокие «каньоны» на лбу — это повод посетить не только массажиста-косметолога, но и кардиолога.Двадцатилетнее исследование французских кардиологов, с 1998 года наблюдавших за группой из 3200 добровольцев, подтвердило связь глубоких морщин с сердечно-сосудистыми проблемами. В исследовании приняли участие люди в возрасте от 32 до 62 лет. За 20 лет наблюдений часть из них умерли. Причем, как показали наблюдения, среди умерших от проблем с сердцем и сосудами в 10 раз чаще оказались люди с глубокими морщинами на лбу.Медики полагают, что горизонтальные заломы на лбу являются внешним маркером атеросклероза. При атеросклерозе на внутренней поверхности артерий и кровеносных сосудов откладываются холестериновые бляшки. Это сужает просвет сосуда, грозит образованием тромбов, приводит к раннему старению сердца и даже, как выяснилось, кожи. Ведь атеросклероз ведет к снижению выработки коллагена в организме. А этот белок отвечает за упругость и гладкость кожи и за ее молодой вид.Однако при своевременном обращении к кардиологу проблему с сосудами можно если не решить кардинально, то хотя бы замедлить развитие сердечных заболеваний. Врач подберет подходящую диету и необходимые лекарства. И морщины на лбу могут стать менее выраженными. По словам авторов работы, определение болезней по наличию морщин на лбу куда более простой и дешевый способ диагностики по сравнению с измерением давления и проведением исследования липидного профиля.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки