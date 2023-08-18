Стало известно, как воспаление десен влияет на сердце и сосуды

Ученые из Университета Маунт-Ройял (MRU) выяснили, что по биомаркерам воспаления в слюне человека можно оценить сердечно-сосудистый риск.В исследовании врачи собрали образцы слюны у 28 некурящих людей в возрасте от 18 до 30 лет. Они не имели сердечно-сосудистых заболеваний и не принимали лекарств, которые могли бы повлиять на их риск. Их попросили прополоскать рост водой, а затем солевым раствором. После участники лежали в течение 20 минут, за которые им сделали электрокардиограмму, измерили кровяное давление и другие показатели сердечно-сосудистого здоровья.Ученые выяснили, что высокий уровень лейкоцитов, указывающий на воспаление десен, был связан с худшим состоянием артерий у участников (например, повышенной жесткостью сосудов). Выводы подтверждают предыдущие исследования, показавшие, что воспаление десен (пародонтит) повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Авторы новой работы предположили, что воспалительные факторы могут попадать в кровоток через десны и повреждать сосудистую систему.«В дополнение к регулярным посещениям стоматолога всегда рекомендуется оптимальная гигиена полости рта, особенно в свете этих данных. Но это исследование было пилотным. Мы надеемся увеличить количество участников исследования и подтвердить эти результаты. Мы также надеемся включить больше людей с гингивитом и более поздними стадиями пародонтита, чтобы более глубоко понять влияние различных уровней воспаления десен на сердечно-сосудистую систему», — отметили ученые.

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