Бананы и другие продукты, которые улучшат кровяное давление

Когда человеку говорят, что у него гипертония, то первой рекомендацией становится ограничение потребление натрия. И это хороший совет. С другой стороны, если вы любите углеводы - вот какие продукты можно безопасно есть при высоком давлении.Бананы. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует взрослым с кровяным давлением выше 120/80 увеличить потребление калия в рационе. Это значит, что включение в диету бананов - хорошая мысль.Фасоль. В её составе есть растворимая и нерастворимая клетчатка, включая резистентный крахмал, который держит под контролем давление.Йогурт. В молочном йогурте есть кальций, магний и калий. Эти вещества поддерживают кровяное давление. Ещё пробиотики в йогурте могут снижать давление.Арбуз. Один метаанализ показал, что арбуз снижает систолическое артериальное давление, причём значительно.Овёс. Цельные зёрна содержат все три части зерна: отруби, эндосперм и зародыш. Это даёт подобным продуктам питательное преимущество: в них больше клетчатки, витаминов и минералов. Овёс относится к цельному зерну. Существует также связь между потреблением большего количества цельных зёрен и более низким риском развития высокого кровяного давления.Черника. Она содержит витамины, минералы, клетчатку, питательные вещества, способные поддержать работу сердечно-сосудистой системы и общее здоровье человека.Апельсиновый сок. В чистом виде это натуральный источник калия. Ещё цитрусовые содержат антиоксидант гесперидин, которые играет роль в поддержании здоровья сердца.

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