Людям с бессонницей посоветовали воспользоваться простым правилом для быстрого засыпания
По словам Росеро, данное правило способствует довольно быстрому устранению бессонницы. «Необходимо перестать есть за три часа до сна, перестать работать за два часа до сна и отложить смартфон за один час до сна», ? заявил он.
Эндокринолог Франсиско Росеро посоветовал людям с бессонницей воспользоваться простым правилом 3-2-1. Его суть он раскрыл в беседе с изданием El Espa?ol.
По словам Росеро, данное правило способствует довольно быстрому устранению бессонницы. «Необходимо перестать есть за три часа до сна, перестать работать за два часа до сна и отложить смартфон за один час до сна», ? заявил он.
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