Людям с бессонницей посоветовали воспользоваться простым правилом для быстрого засыпания

Эндокринолог Франсиско Росеро посоветовал людям с бессонницей воспользоваться простым правилом 3-2-1.

По словам Росеро, данное правило способствует довольно быстрому устранению бессонницы. «Необходимо перестать есть за три часа до сна, перестать работать за два часа до сна и отложить смартфон за один час до сна», ? заявил он.

Эндокринолог Франсиско Росеро посоветовал людям с бессонницей воспользоваться простым правилом 3-2-1. Его суть он раскрыл в беседе с изданием El Espa?ol.

По словам Росеро, данное правило способствует довольно быстрому устранению бессонницы. «Необходимо перестать есть за три часа до сна, перестать работать за два часа до сна и отложить смартфон за один час до сна», ? заявил он.

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