Сахар в виде газировки и фруктового сока повышает риск развития диабета 2 типа

В течение многих лет говорилось, что сахар является основным виновником глобального роста диабета 2 типа. Теперь новые данные от исследователей BYU добавляют нюансы к этому сообщению, предполагая, что не все источники сахара несут одинаковый риск.В самом крупном и полном метаанализе такого рода исследователи из Университета Бригама Янга (BYU) в сотрудничестве с исследователями из немецких учреждений обнаружили, что тип и источник сахара могут иметь гораздо большее значение, чем считалось ранее. Исследователи проанализировали данные более полумиллиона человек на разных континентах, выявив удивительный поворот: потребление сахара в напитках, таких как газировка и даже фруктовый сок, было неизменно связано с более высоким риском развития диабета 2 типа (СД2). Между тем, другие источники сахара не показали такой связи, а в некоторых случаях даже были связаны с более низким риском.«Это первое исследование, которое выявило четкие дозозависимые связи между различными источниками сахара и риском диабета 2 типа», — сказала ведущий автор исследования Карен профессор Делла Корте из BYU. «Оно подчеркивает, почему употребление сахара — будь то из газировки или сока — более проблематично для здоровья, чем его употребление в пищу».После внесения поправок на индекс массы тела, избыточное потребление энергии и ряд других факторов риска, связанных с образом жизни, исследователи обнаружили следующие зависимости «доза-реакция»:С каждой дополнительной порцией 12 унций подслащенных сахаром напитков (т. е. безалкогольных напитков, энергетических напитков и спортивных напитков) в день риск развития диабета 2 типа увеличивался на 25%. Эта сильная связь показала, что повышенный риск начинался с самой первой ежедневной порции, и не было минимального порога, ниже которого потребление казалось безопасным.С каждой дополнительной порцией фруктового сока объемом 8 унций в день (т. е. 100% фруктового сока, нектаров и сокосодержащих напитков) риск развития сахарного диабета 2 типа увеличивается на 5%.Вышеуказанные риски являются относительными, а не абсолютными. Например, если базовый риск развития диабета 2 типа у среднего человека составляет около 10%, то четыре газировки в день могут повысить его примерно до 20%, а не до 100%.Для сравнения, потребление 20 г/день общей сахарозы (столового сахара) и общего сахара (суммы всех природных и добавленных сахаров в рационе) показало обратную связь с сахарным диабетом 2 типа, что указывает на удивительную защитную связь.Почему употребление сахара может быть более проблематичным, чем употребление сахара, может быть связано с различными метаболическими эффектами. Подслащенные сахаром напитки и фруктовые соки поставляют изолированные сахара, что приводит к большему гликемическому воздействию, которое подавляет и нарушает метаболизм печени, тем самым увеличивая жир печени и резистентность к инсулину.С другой стороны, диетические сахара, потребляемые или добавляемые в продукты с высокой питательной ценностью, такие как цельные фрукты, молочные продукты или цельные зерна, не вызывают метаболической перегрузки печени. Эти встроенные сахара вызывают более медленные реакции глюкозы в крови из-за сопутствующих волокон, жиров, белков и других полезных питательных веществ.Фруктовый сок, даже с некоторыми витаминами и питательными веществами, гораздо менее полезен. Из-за высокого и концентрированного содержания сахара исследователи приходят к выводу, что фруктовый сок является плохой заменой цельным фруктам, которые содержат больше клетчатки для лучшей регуляции уровня глюкозы в крови.«Это исследование подчеркивает необходимость еще более строгих рекомендаций для жидких сахаров, таких как те, что содержатся в подслащенных сахаром напитках и фруктовых соках, поскольку они, по-видимому, пагубно влияют на здоровье обмена веществ», — сказала Делла Корте. «Вместо того чтобы осуждать все добавленные сахара, будущие рекомендации по питанию могли бы учитывать различные эффекты сахара в зависимости от его источника и формы».

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