Диетолог Пономарева раскритиковала модную голливудскую диету с «жиросжигающими ферментами»

Грейпфрутовая диета, также известная как голливудская диета, существует с 1930-х годов и обычно предполагает употребление одного грейпфрута при каждом приеме пищи. Модная диета утверждает, что способствует «быстрой потере веса», потому что грейпфрут содержит «ферменты, сжигающие жир».Грейпфрутовая диета была одной из первых причудливых диет, представленных публике, и стала широко известна как «голливудская диета». Существует множество различных вариантов диеты, но большинство из них включают в себя употребление грейпфрута или грейпфрутового сока при каждом приеме пищи.Поклонники диеты утверждают, что грейпфрут содержит «ферменты для сжигания жира», которые помогают сжигать жир, что приводит к потере веса. Сторонники диеты утверждают, что они теряют вес всего за 12 дней.Диета включает в себя ежедневное питание, богатое белком , которое включает в себя употребление грейпфрута или грейпфрутового сока при каждом приеме пищи.Первоначальная версия включает сокращение сахара и углеводов, включая макароны, картофель и рис. Некоторые версии также сокращают калории до 800 калорий в день.Однако, по мнению диетолога, существует «минимум доказательств» того, что грейпфрут содержит «ферменты, сжигающие жир».«Грейпфрут не обладает какими-либо особыми свойствами для похудения или сжигания жира, поэтому в конечном итоге эта диета работает только в том случае, если она заставляет вас потреблять меньше калорий. Любая диета, которая помогает вам сократить потребление калорий, поможет вам похудеть, и ключ в том, чтобы найти диетический режим, который работает для вас. К сожалению, причудливых диет, как правило, нелегко придерживаться в долгосрочной перспективе, так что любой потерянный вес будет восстановлен».Хотя грейпфруты низкокалорийны и очень питательны, «нет доказательств» жиросжигающих ферментов, связанных с фруктами.Грейпфрут содержит такие соединения, как нарингенин, которые «могут» влиять на обмен веществ и чувствительность к инсулину, что потенциально может играть роль в управлении весом.Грейпфрут действительно содержит витамин С и антиоксиданты, но есть «минимальные научные доказательства», подтверждающие идею о том, что он содержит «ферменты для сжигания жира».«В своей практике я часто подчеркиваю важность сбалансированной диеты и не полагаюсь на какой-то один продукт для получения радикальных результатов».Насколько эффективна грейпфрутовая диета?Эксперты говорят, что одна из причин, по которой люди могут испытывать «быструю потерю веса» на грейпфрутовой диете, заключается в том, что она «сильно ограничительна».Многие версии этой диеты выступают за низкокалорийное потребление. Но помните, быстрая потеря веса не является синонимом здоровой потери веса. Слишком быстрое похудение может привести к истощению мышечной массы, повлиять на скорость метаболизма и даже привести к дефициту питательных веществ.Грейпфрутовая диета работает просто потому, что она очень ограничительна, поэтому люди в конечном итоге потребляют меньше калорий.«Чтобы похудеть и сохранить вес, более эффективно использовать долгосрочный подход, придерживаясь сбалансированной диеты, следя за общим потреблением калорий и занимаясь спортом большую часть дней в неделю».

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