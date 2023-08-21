Идеальный перекус для сердца и сосудов: эти сухофрукты помогут снизить высокое давление

Справиться с гипертонией помогут не только таблетки. Наше состояние зависит и от питания, уверены врачи. Главное — добавить в рацион нужные продукты.Гипертония — болезнь, которая стремительно молодеет. Эксперты Американской кардиологической ассоциации подсчитали, что повышенное артериальное давление встречается у каждого второго взрослого старше 20 лет, причем характерно это для всех стран. Особенно о своем здоровье должны беспокоиться курильщики, люди, которые злоупотребляют алкоголем, а также те, у кого есть лишний вес. К факторам риска также относятся хронические заболевания, например диабет и пиелонефрит.Врачи советуют всем, кто страдает от гипертонии, есть как можно меньше соли — именно она зачастую виновата в скачках давления. Причем значительный эффект вы почувствуете уже через несколько дней, если существенно сократите соленую пищу в рационе.Чтобы помочь организму, эксперты Американской кардиологической ассоциации советуют есть как можно больше продуктов, богатых калием. Среди них есть и сухофрукты, которые отлично подойдут в качестве перекуса или десерта.КурагаВ этом продукте очень много калия: в 100 г содержание может достигать 1162 мг. Поэтому она идеально подойдет для гипертоников. Кроме того, в кураге содержатся особые жиры фитостеролы. В умеренных количествах они помогают снизить уровень холестерина в крови и обладают противоопухолевым эффектом. На 100 граммов продукта приходится 50% суточной нормы человека этих веществ.Чем еще полезна курага и кому стоит все-таки от нее отказаться, можно прочитать ЗДЕСЬ.ИзюмОн на втором месте после кураги: в 100 г сухофрукта содержится 749 мг калия. Сушеный виноград — еще и рекордсмен по содержанию магния, фосфора и железа. Более того, изюм относится к антиоксидантам и содержит комплекс витаминов группы В.Изюм полезен людям, страдающим сердечно-сосудистыми патологиями, обладает легким седативным и мочегонным действием, относится к иммуностимуляторам.Но не стоит забывать, что изюм, как и курага, — это калорийный продукт. Поэтому едим, но в меру и не каждый день.ЧерносливЗамыкает тройку лидеров чернослив. Он совсем недалеко ушел от изюма: в 100 г продукта содержится 732 мг калия. Ученые давно выяснили, что, если регулярно употреблять чернослив, он способен снижать риски развития инфаркта и инсульта. Это связано с его способностью нормализовать давление, расслабляя стенки сосудов, очищать их от холестеринового налета.За счет содержания витамина К, магния, фосфора и калия употребление чернослива помогает в укреплении костей. Этот фрукт полезен для людей, у которых повышен риск остеопороза. Кроме того, есть ряд исследований, которые показали антионкогенные свойства плода, особенно в отношении рака кишечника.

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