Поддержание физической формы может помочь предотвратить нарушение сердечного ритма и инсульт

Исследование, в котором приняли участие более 15 000 человек, показало, что физическая подготовка связана с более низкой вероятностью развития мерцательной аритмии и инсульта.Мерцательная аритмия является наиболее распространенным нарушением сердечного ритма, от которого страдают более 40 миллионов человек во всем мире. Подсчитано, что у каждого третьего европейца в течение жизни разовьется мерцательная аритмия. У пациентов с этим заболеванием риск инсульта в пять раз выше, чем у их сверстников. В этом исследовании изучалось, связано ли физическое состояние с вероятностью развития мерцательной аритмии.В исследование были включены 15 450 человек без мерцательной аритмии, которые были направлены на беговую дорожку в период с 2003 по 2012 год. Средний возраст составлял 55 лет, 59% из них были мужчинами. Фитнес оценивался с использованием протокола Брюса, где участников просили идти быстрее и с более крутым уклоном на последовательных трехминутных этапах. Пригодность рассчитывалась в соответствии со скоростью расхода энергии, достигнутой участниками, которая выражалась в метаболических эквивалентах (МЕТ).За участниками наблюдали на предмет впервые возникшей фибрилляции предсердий, инсульта, инфаркта миокарда и смерти. Исследователи проанализировали связь между физической подготовкой и мерцательной аритмией, инсультом и серьезными неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями (MACE; совокупность инсульта, инфаркта миокарда и смерти) после поправки на факторы, которые могли повлиять на взаимосвязь, включая возраст, пол, уровень холестерина, функцию почек, перенесенный инсульт, гипертония и прием лекарств.В среднем за 137 месяцев у 515 участников (3,3%) развилась фибрилляция предсердий. Каждое увеличение МЕТ в тесте на беговой дорожке было связано с уменьшением риска фибрилляции предсердий на 8%, снижением риска инсульта на 12% и снижением риска MACE на 14%.Участники были разделены на три уровня физической подготовки в соответствии с MET, достигнутыми во время теста на беговой дорожке: низкий (менее 8,57 MET), средний (от 8,57 до 10,72) и высокий (более 10,72). Вероятность отсутствия фибрилляции предсердий в течение пятилетнего периода составила 97,1%, 98,4% и 98,4% в группах с низкой, средней и высокой физической подготовкой соответственно.Автор исследования доктор Ши-Сянь Сун из Национального университета Ян Мин Цзяодун, Тайбэй, Тайвань, сказал: «Это было большое исследование с объективным измерением физической подготовки и более чем 11-летним наблюдением. Полученные данные показывают, что поддержание физической формы может помочь предотвратить мерцательную аритмию и инсульт».

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