5 привычек, которые помогут сохранить зубы здоровыми

Белоснежная улыбка — без преувеличения мечта миллионов людей.Врач-стоматолог Луиза Автандилян поделилась 5 повседневными привычками и секретными лайфхаками, которые помогут вам сохранить зубы здоровыми и стать обладателем красивой и привлекательной улыбки.Есть больше сыраМинеральные вещества — такие как кальций, калий и магний, которые в большом количестве содержатся в молочных продуктах, бобовых и орехах, оказывают благотворное воздействие на твердые ткани зубов, способствуя минерализации зубной эмали.Среди наиболее полезных продуктов для здоровья полости рта, которые рекомендуется употреблять ежедневно — сыры твердых сортов и плавленые, брынза и творог, фисташки, грецкие орехи и миндаль, а также фасоль, горох и овсяная крупа.Не забывайте, что для лучшего усвоения кальция организму необходим витамин D, поэтому старайтесь также включать в рацион жирные сорта рыбы, сливочное масло и яйца.Пить меньше кофеЕжедневно употребляя черный кофе более 3-4 чашек в сутки, а также красное вино, ягоды и темные концентрированные соусы, вы можете заметить, что ваша улыбка теряет свою естественную белоснежность. Дело в том, что микроскопические молекулы танинов и хромогенов, входящих в состав «красящих» продуктов, проникают в поры зубной эмали и вызывают изменение ее цвета.Чтобы прдотвратить потемнение зубов, рекомендуется пить кофе в меру, а также разбавлять эспрессо молоком или сливками, чтобы снизить красящий эффект. Кроме того, при большом пристрастии к кофе не будет лишним пить его через трубочку так же, как и другие вредные для зубной эмали напитки — например, газированную воду, фруктовые соки или кислые морсы. А если на десерт вы только что с удовольствием скушали клубнику или малину, прополощите ротовую полость чистой водой и воспользуйтесь зубной нитью.Избегать контрастных температурЗубная эмаль хоть и является самой прочной тканью нашего организма, но она не в силах противостоять резким температурным перепадам. Поэтому во избежание образования микротрещин на ее поверхности старайтесь воздерживаться от долгих разговоров на морозе и не вдыхать холодный воздух ртом, а также не запивайте теплую пищу водой со льдом или мороженое горячим чаем.Включать в рацион твердую пищуСочные яблоки и груши, зеленый виноград и кусочки свежей моркови — не только вкусная и полезная альтернатива вредным для зубов сладостям, но и отличное средство для профилактики пародонтоза и кариеса. Пережевывание твердой пищи создает умеренную нагрузку на зубочелюстной аппарат и служит, своего рода, тренировкой для сосудов пародонта — тканей, которые удерживают зубную единицу.Помимо этого, соки овощей и фруктов омывают зубы и способствуют их мягкому самоочищению, а растительная клетчатка оказывает массирующее воздействие на десны, улучшая их кровообращение.Ухаживать за зубами в течение всего дняМногие люди напрасно полагают, что чистки зубов утром и вечером достаточно для того, чтобы сохранить здоровье улыбки, но это далеко не так. На самом деле за полостью рта необходимо ухаживать в течение всего дня — лучше всего для этих целей подойдут флоссы, портативные ирригаторы, очищающие стоматологические пенки и ополаскиватели.После употребления волокнистых продуктов — например, мяса или рыбы, важно очистить контактные пункты между зубами, чтобы предотвратить размножение патогенных микроорганизмов в ротовой полости. Также после еды можно использовать жевательную резинку без сахара, чтобы снизить кислотность во рту, а вот с зубочистками следует быть осторожнее и заменить их на зубную нить — острые деревянные палочки травмируют десны и могут спровоцировать их воспаление.Владея этими простыми ежедневными привычками, вы внесете огромный вклад в сохранение здоровья ваших зубов и десен. Посещайте стоматолога каждые полгода, постарайтесь отказаться от таких опасных для зубов привычек, как табакокурение, скрежетание зубами и использование зубов не по назначению (например, когда вы пытаетесь вскрыть ими пакет или перекусить нитку) и будьте здоровы!

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