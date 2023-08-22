Эндокринолог Бинатова рассказала, симптомом какого заболевания может быть раздражительность

Раздражительность, бессонница и частые смены настроения без очевидных причин могут быть сигналом о проблемах с щитовидной железой. Об этом врач-эндокринолог Эльвина Бинатова рассказала в беседе.По словам специалиста, такие симптомы, как учащенный пульс в состоянии покоя, бессонница, приступы внезапной агрессии и раздражительности, сутливость и плаксивость, могут свидетельствовать о серьезном заболевании щитовидной железы – гипертиреозе.«Еще одним симптомом гипертиреоза может быть пучеглазие (экзофтальм). При повышенной функции щитовидной железы оно возникает из-за скопления жидкости в жировой ткани за глазом», – пояснила эндокринолог.Противоположный этому заболеванию – гипотиреоз – проявляется обратными симптомами – сонливостью, слабостью, апатией, отечностью в утренние часы и нарушением кровоснабжения в конечностях.

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