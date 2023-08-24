Уролог перечислил привычки, которые вредят почкам

От почек в организме зависит многое: от выделительной функции до артериального давления. Некоторые привычки могут сильно навредить органу, рассказал уролог Марк Гадзиян.«Резкая потеря веса, дефицит жиров могут спровоцировать патологическую подвижность почки, а большое потребление белков – увеличить риск образования камней», – отметил Гадзиян.По словам врача, использование мочегонных препаратов в попытке похудеть может навредить почкам. Привычка откладывать поход в туалет тоже вредна для организма. Мочевой пузырь накапливает 250–350 мл жидкости, а если долго терпеть, то моча может забрасываться обратно в почки, пояснил Марк Гадзиян.Чрезмерное употребление кофе может привести к перегрузке почечной ткани. За счет мочегонного эффекта кофеин заставляет орган работать в усиленном режиме.Сидячий образ жизни также не несет в себе ничего полезного. Это приводит к застоям в органах малого таза и почках, нарушает циркуляцию крови. Уролог рекомендует каждый час выполнять небольшие упражнения, чтобы чувствовать себя здоровее, передает «Доктор Питер».

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