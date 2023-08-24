Кардиолог Варфоломеев назвал 6 признаков сердечной недостаточности, о которых вы не знаете

Сердечная недостаточность — это серьезное, часто опасное для жизни состояние, которое со временем постепенно ухудшается.Сердце — один из важнейших органов, отвечающий за перекачку крови по всему телу. Поэтому любое повреждение сердца может оказаться фатальным. Сердечная недостаточность возникает после длительного повреждения органа, часто являясь кульминацией различных состояний, таких как болезни сердца и высокое кровяное давление.Это делает сердце ослабленным и жестким, а это означает, что оно больше не может передвигать кровь. Это не означает, что сердце перестало работать, но ему потребуется поддержка, чтобы продолжать работать.Поэтому любые признаки сердечной недостаточности следует немедленно исследовать."Есть некоторые ожидаемые симптомы. К ним относятся такие вещи, как боль в груди и учащенное или нерегулярное сердцебиение. Однако есть некоторые признаки, которые могут быть не столь очевидными", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.Сердечная недостаточность может вызвать:Отеки ног, лодыжек и ступнейНепроходящий кашель или кашель, сопровождающийся выделением белой или розовой слизи с пятнами крови.Отек области животаОчень быстрый набор веса из-за накопления жидкости.Тошнота и отсутствие аппетитаТрудности с концентрацией внимания или снижение бдительности.Если вы заметили эти признаки, вам следует поговорить со своим терапевтом.Другие, более очевидные симптомы включают в себя:Одышка при активности или в положении лежаУсталость и слабостьСнижение способности к физическим упражнениямСвистящее дыхание.Если у вас возникнет что-либо из следующего, вам следует позвонить в скорую:Боль в грудиОбморок или сильная слабостьУчащенное или нерегулярное сердцебиение с одышкой, болью в груди или обмороком.Внезапная сильная одышка и кашель с белой или розовой пенистой слизью.Причины сердечной недостаточностиПреимущественно сердечная недостаточность наблюдаются среди пожилых людей старше 75 лет, но могут поражать людей любого возраста. Существует ряд заболеваний, которые могут привести к сердечной недостаточности.К ним относятся:Ишемическая болезнь сердца – когда артерии, снабжающие сердце кровью, закупориваются жирными веществами (атеросклероз), что может вызвать стенокардию или сердечный приступ.Высокое кровяное давление – это может привести к дополнительной нагрузке на сердце, что со временем может привести к сердечной недостаточности.Состояния, влияющие на сердечную мышцу (кардиомиопатия).Проблемы с сердечным ритмом (аритмии), такие как мерцательная аритмия.Повреждение или другие проблемы с сердечными клапанами.Врожденные пороки сердца – врожденные дефекты, которые влияют на нормальную работу сердца.

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