Диетолог Пономарева назвала 4 лучших добавки, которые стоит принимать в преддверии осени
Осенний сезон, несомненно, уже на подходе. По метеорологическому календарю первый день осени всегда приходится на 1 сентября, а это раньше, чем хотелось бы.
К сожалению, сезон горячих напитков, ярких листьев и свежего воздуха не обходится без роста простуд, гриппа и других проблем со здоровьем.
Диетолог поделилась лучшими добавками, которые следует принимать перед сменой сезонов.
«Пока мы готовимся к предстоящим нам более коротким дням и холодным месяцам, сейчас хорошее время, чтобы почерпнуть знания о добавках», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
1. Витамин Д
Витамин D, получивший название «солнечный витамин», вырабатывается под воздействием солнца.
Но по мере того, как погода меняется, ультрафиолетовый свет солнца больше не является достаточно сильным в течение более коротких и темных дней, чтобы обеспечить достаточное снабжение.
Поэтому «действительно важно» принимать добавку витамина D в дозе 10 мкг, начиная с октября, чтобы предотвратить дефицит.
«Витамин D является важной частью иммунной системы, и получение достаточного количества витамина D необходимо для сильной и здоровой иммунной системы, что необходимо для здоровья зимой. Если вы чаще заболеваете или подхватываете инфекции, это может быть связано с низким уровнем витамина D».
Кроме того, солнечные питательные вещества помогают бороться с воспалениями, поддерживать силу суставов и мышц и даже регулировать ваше настроение.
2. Бузина
Ягоды бузины, также известные как ягоды бузины, представляют собой очень маленькие темно-фиолетовые ягоды, принадлежащие черной бузине.
Добавки из ягод бузины, известные своим мощным содержанием антиоксидантов, являются еще одним продуктом, который может «держать ваше здоровье под контролем» в холодные месяцы.
«Мало того, что антиоксиданты помогают поддерживать иммунную систему сильной, считается, что ягоды также обладают антибактериальными и противовирусными свойствами. Это поддерживает иммунную систему и может даже помочь сократить продолжительность простуды и гриппа».
3. Витамин С
По словам диетолога, основной добавкой для укрепления иммунной системы является витамин С, один из «основных витаминов», который вам понадобится этой осенью и зимой.
Помимо того, что он помогает вашему организму в борьбе с вирусами холодной погоды, витамин также обладает «невероятными» антиоксидантными свойствами, которые могут помочь решить распространенные зимние проблемы с кожей.
«Витамин С оказывает множество преимуществ для кожи, помогая организму восстанавливать поврежденные клетки кожи, способствует здоровой регенерации кожи и разглаживает морщины, стимулируя выработку коллагена в организме», — сказала Пономарева.
4. Чеснок
Хотя вы, вероятно, с большей вероятностью будете использовать чеснок в кулинарии, эксперт рекомендовал принимать чеснок в виде добавки и перед осенними месяцами.
Чеснок, наполненный соединениями серы, обладает мощными антиоксидантными, противовирусными и антибактериальными свойствами.
«Также было обнаружено, что чеснок помогает стимулировать иммунную систему за счет увеличения количества лейкоцитов благодаря наличию укрепляющих иммунитет питательных веществ: селена, витамина С и флавоноидов».
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