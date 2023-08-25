Терапевт Чернышова назвала нерегулярное питание среди разрушающих желудок привычек

Терапевт Надежда Чернышова: для сохранения здоровья желудка важно питаться регулярно.Врач-терапевт Чернышова назвала в интервью привычки, которые разрушенным образом сказываются на желудке. Одна из таких привычек, по словам медика, – это нерегулярное питание.«Если мы питаемся нерегулярно, желудочный сок слишком долго находится в желудке без поступления пищи и раздражает его стенки», - поделилась терапевт с «Москвой 24».Кроме того, здоровье главного пищеварительного органа страдает из-за стрессов. Медик объяснила, что из-за постоянных стрессов клетки слизистой желудка утрачивают свою способность регенерировать. Между тем, такая регенерация позволяет клеткам, поврежденным соляной кислотой желудочного сока, восстанавливаться. Под влиянием стресса эта функция восстановления не срабатывает.«Стресс останавливает возникновение новых клеток слизистой желудка, и в конце концов может возникнуть язва», - предупредила Чернышова.Еще одна привычка, способная лишит человека здорового желудка, – курение. У курильщиков истончается защитная слизистая оболочка желудка. Вдобавок его стенки повреждаются при частом употреблении алкоголя.

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