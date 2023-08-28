Офтальмолог Фадейкина: боль в глазах может быть признаком болезни сердца и герпеса

Офтальмолог Татьяна Фадейкина: боль в глазах может быть маркером воспалительных процессов и внутренних заболеваний.Во многих случаях глазная боль является следствием механического повреждения или переутомления. Как правило, усталость глаз вызывает продолжительная работа за компьютером или деятельность, требующая от человека концентрации – при этом в глазах возникает мышечная боль.«Глазная мышечная боль часто проявляется в виде ощущения сухости в глазах, или так называемого чувства песка. Дискомфорт может носить умеренный или острый характер – зависит от изначальной мышечной выносливости органа и продолжительности негативного воздействия на него», - объяснила Фадейкина.Кроме того, боль в глазах может быть признаком воспалительного процесса, вызванного проникновение в организм патогена извне. Такое воспаление проявляется покраснением, припухлостью, слезотечением, зудом – это может происходить при конъюнктивите, кератите, увеите.«Иногда боль в глазах может говорить о наличии другой проблемы, например, вирусе герпеса, который затронул тройничный нерв и вызвал сильное воспаление», - заявила офтальмолог.Фадейкина добавила, что возникновению глазной боли может способствовать и высокое внутриглазное давление. Его проявления – затуманенность зрения, головокружение, сильная боль при легком нажатии на глазное яблоко.Также боль в глазах может быть признаком болезни сердца. В частности, ноющая боль возникает в тех случаях, когда нарушается питание глаз из-за плохого кровоснабжения. Проблемы с поступлением крови в глазные сосуды возможны при имеющейся ишемии, предупредила специалист.

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