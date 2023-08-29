Заболеваемость COVID-19 в России выросла почти на 20% за неделю
Число случаев COVID-19 в России за последнюю неделю выросло почти на 20%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 19,6%.
Было госпитализировано 1035 пациентов с коронавирусом. Это на 3,3% больше, чем на прошлой неделе. Выздоровело 3104 человека. Умерли 11 больных.
Рост заболеваемости отметили в 46 регионах страны. При этом в 18 из них число новых случаев COVID-19 оказалось больше, чем в среднем по России.
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