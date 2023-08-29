Эндокринолог Гуреева рекомендует 5 лучших завтраков для снижения сахара в крови

По словам врача, скрытые питательные вещества в продуктах питания, от клетчатки до белка, могут помочь контролировать уровень сахара в крови.Диабет – это хроническое заболевание, при котором уровень сахара в крови повышается до опасного уровня, если не принимаются меры по его снижению.Если вы живете с этим заболеванием уровня сахара в крови, вы можете испытывать повышенный уровень глюкозы в крови по утрам, также известный как феномен рассвета.Врачи поясняют, что обычно это случается между 4 и 8 часами утра, но причина не ясна.Диетолог поделилась пятью «лучшими» завтраками, которые помогут нормализовать уровень сахара в крови.1. Продукты с высоким содержанием клетчаткиКогда вы едите клетчатку, она не переваривается организмом и, следовательно, не повышает уровень сахара в крови.Вместо этого он замедляет переваривание и всасывание углеводов, что может привести к более постепенному высвобождению глюкозы в кровь, пояснил врач.«Это помогает предотвратить резкие скачки и падения уровня сахара в крови», — говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.Врач рекомендовала выбирать цельнозерновые продукты, такие как овес, цельнозерновой хлеб, хлопья с отрубями, фрукты, овощи и орехи.2. Продукты, богатые белкамиБелок может помочь стабилизировать уровень сахара в крови, уменьшая влияние углеводов на уровень глюкозы.По словам врача, вашему организму требуется больше времени для переваривания макронутриента, что может помочь замедлить всасывание глюкозы из пищеварительного тракта.«Он также стимулирует выработку гормонов, которые способствуют насыщению, что может предотвратить переедание и помочь регулировать уровень сахара в крови», — добавила врач Гуреева.Она рекомендовала включать в свой завтракяйца, греческий йогурт, творог и нежирное мясо.3. Полезные жирыВключение в завтрак полезных жиров может помочь замедлить пищеварение и выброс сахара в кровоток.Подобно белку, полезные жиры также могут помочь вам чувствовать себя сытыми и предотвратить переедание. Врач посоветовал есть такие продукты, как авокадо, орехи и оливковое масло.4. Некрахмалистые овощиБогатые питательными веществами и клетчаткой такие продукты, как шпинат, капуста, брокколи, перец и помидоры, содержат мало углеводов и калорий. Высокое содержание клетчатки может помочь замедлить пищеварение и стабилизировать уровень сахара в крови.«Кроме того, их низкокалорийность может помочь в контроле веса, что важно для общего контроля уровня сахара в крови», — добавил доктор.Гликемический индекс описывает скорость, с которой углеводы повышают уровень глюкозы в крови.Фрукты, такие как ягоды, яблоки, груши и цитрусовые, с более низким гликемическим индексом медленнее выделяют сахар в кровоток. Это может помочь постепенно повысить уровень сахара в крови, а не резко его повышать, добавил врач.

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