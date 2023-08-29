Сомнолог Полуэктов: развитие бессонницы после 40 лет может говорить о психическом заболевании

Сомнолог Михаил Полуэктов: одной из частых причин развития бессонницы после 40 лет является повышенная тревожность.Сомнолог Полуэктов рассказал в интервью, что развитие бессонницы после 40 лет может говорить о психическом заболевании. В большинстве случаев, сказал врач, бессонницу после 40 лет вызывают депрессия или повышенная тревожность. К их появлению, в свою очередь, ведут «поломки» в нервной системе.«Если человек десятилетиями работает в напряжённом ритме, то в его нервной системе может что-то ломаться. Это что-то может оказаться сном»,- поделился Полуэктов с радио Sputnik.Полуэктов уточнил, что взрослые люди спать по 7-9 часов. Люди старше 60 лет – от 7 до 8 часов. Он подчеркну, что возникающие во взрослом возрасте проблемы со сном необходимо решать с помощью специалистов. Человеку, который стал страдать от бессонницы, может быть нужна помощь психиатра.«Если мы видим, что нарушение сна возникло на фоне психического заболевания – депрессии или тревожного расстройства – то нужно лечить и депрессию, и тревогу, и нарушение сна», - констатировал Михаил Полуэктов.Эксперт предупредил, что из-за нарушений сна, бессонницы может происходить развитие более серьезных недугов. В частности, это могут быть возрастные когнитивные нарушения.Сомнолог обратил внимание, что иногда людям может казаться, что их сон не приносит нужного отдыха, что они не высыпаются – хотя спят достаточно.«Это проявление общего расстройства нервной системы, которое может возникать с возрастом», - проинформировал врач.

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