Травмы головы связали с повышенным риском болезни Альцгеймера
Органоид создали из нейронов эмбрионов мышей. Ученые пронаблюдали, как на него воздействуют сотрясения.
Культуры тканей подвергали ударам с силой 200 g. Это сопоставимо с повреждениями, которые получают игроки в футбол во время матча.
Эксперимент показал, что удары способствуют быстрому всплеску акролеина – альдегида акриловой кислоты, который связан с окислительным стрессом и нейродегенеративными заболеваниями. Также они привели к росту аномальных скоплений бета-амилоида 42, характерных для болезни Альцгеймера. В течение суток после удара их уровень возрастал на 350%.
В дальнейшем ученые намерены продолжать исследования, чтобы лучше понять, как клетки реагируют на физическое воздействие
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