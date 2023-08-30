Травмы головы связали с повышенным риском болезни Альцгеймера

Травмы головы повышают риск болезни Альцгеймера. Ученые из Университета Пердью пришли к такому выводу, протестировав устройство, имитирующее человеческий мозг.Органоид создали из нейронов эмбрионов мышей. Ученые пронаблюдали, как на него воздействуют сотрясения.Культуры тканей подвергали ударам с силой 200 g. Это сопоставимо с повреждениями, которые получают игроки в футбол во время матча.Эксперимент показал, что удары способствуют быстрому всплеску акролеина – альдегида акриловой кислоты, который связан с окислительным стрессом и нейродегенеративными заболеваниями. Также они привели к росту аномальных скоплений бета-амилоида 42, характерных для болезни Альцгеймера. В течение суток после удара их уровень возрастал на 350%.В дальнейшем ученые намерены продолжать исследования, чтобы лучше понять, как клетки реагируют на физическое воздействие

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