Онколог Беджанян: геморрой не является предраковым состоянием

Онколог Аркадий Беджанян назвал мифы о геморрое.Онколог Беджанян сообщил в интервью, что по поводу рака существует немало заблуждений. Так, например, люди заблуждаются, когда думают, что геморрой перерождается в злокачественное образование.«Геморрой не является предраковым состоянием и никогда не перерастает в онкопатологию. К раку прямой кишки обычно приводит аденома – доброкачественное новообразование на поверхности слизистой кишечника», - рассказал онкологДругим мифом врач считает представление о том, что геморрой – это болезнь людей с сидячей профессией. Беджанян уточнил, что развитие геморроя происходит в связи с частыми запорами, беременностью и родами, ожирением, наследственностью, недостатком клетчатки в рационе, возрастом.«Свою лепту вносит и привычка долго сидеть в туалете — это приводит к увеличению давления в области ануса, раздражению вен», - добавил медик.Также онколог обратил внимание, что эффективным лечением геморроя далеко не всегда является его хирургическое удаление. В большинстве случаев как раз помогает консервативная терапия, включающая коррекцию питания и образа жизни, физиотерапию, использование лекарств.

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