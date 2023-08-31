Врач Кореневич предупредила об ошибке, которая забирает у здоровых людей годы жизни

К инфаркту, инсульту, сердечной и почечной недостаточности, снижению когнитивных функций и прочим опасным последствиям чаще всего приводят запущенные патологии сосудов - последние становятся хрупкими, "обрастают" бляшками, изнашиваются. При этом одним из основных провокаторов таких проблем является высокое давление. С одной стороны, это известно многим, но далеко не все понимают, почему это происходит. Об этом пишет в своем Telegram-канале кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.По словам врача, гипертония не возникает сама по себе. Это результат неправильного образа жизни."Чтобы успешно снижать давление, необходимо регулярно двигаться (аэробная нагрузка 5-6 раз в неделю по 50-60 минут). Важно высыпаться, избегать курения и алкоголя, уделять время отдыху", - отметила Анна Кореневич.Кроме того, стоит пересмотреть свое отношение к приему выписанных врачом препаратов, если вы их принимаете только тогда, когда давление повышается."Такие колебания наносят еще больший вред сосудам, чем стабильно высокие цифры, и увеличивают риск инсульта", - предупредила кардиолог, добавив, что ситуационное лечение - это не вариант, необходимо четко следовать инструкции врача.Указала специалист и на основную ошибку большинства пациентов."Можно много говорить о стрессе, как о причине болезней и смерти, но большинство людей это воспринимают как что-то, на что невозможно повлиять", - пишет кардиолог.Свои стрессы люди объясняют тревожностью, повышенной ответственностью, чувствительностью, сложным характером и... успокаиваются, продолжая и дальше принимать все "близко к сердцу".Повторяющиеся стрессовые ситуации это не просто то, что "имеет место быть", а главная причина болезней сердца и сосудов, преждевременных смертей, заключила специалист.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки