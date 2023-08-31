Врач Кореневич предупредила об ошибке, которая забирает у здоровых людей годы жизни
"Чтобы успешно снижать давление, необходимо регулярно двигаться (аэробная нагрузка 5-6 раз в неделю по 50-60 минут). Важно высыпаться, избегать курения и алкоголя, уделять время отдыху", - отметила Анна Кореневич.
Кроме того, стоит пересмотреть свое отношение к приему выписанных врачом препаратов, если вы их принимаете только тогда, когда давление повышается.
"Такие колебания наносят еще больший вред сосудам, чем стабильно высокие цифры, и увеличивают риск инсульта", - предупредила кардиолог, добавив, что ситуационное лечение - это не вариант, необходимо четко следовать инструкции врача.
Указала специалист и на основную ошибку большинства пациентов.
"Можно много говорить о стрессе, как о причине болезней и смерти, но большинство людей это воспринимают как что-то, на что невозможно повлиять", - пишет кардиолог.
Свои стрессы люди объясняют тревожностью, повышенной ответственностью, чувствительностью, сложным характером и... успокаиваются, продолжая и дальше принимать все "близко к сердцу".
Повторяющиеся стрессовые ситуации это не просто то, что "имеет место быть", а главная причина болезней сердца и сосудов, преждевременных смертей, заключила специалист.
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