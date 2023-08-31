Кардиолог Варфоломеев назвал 7 симптомов тромбоза - требует срочной медицинской помощи

Если не принять меры быстро, тромб может попасть в крупные органы с потенциально фатальными последствиями.Свертывание крови — важная функция организма, позволяющая предотвратить чрезмерное кровотечение при травмах."Однако тромбы, которые не растворяются сами по себе, могут стать опасными и опасными для жизни. Они могут перемещаться по телу, блокируя кровоснабжение некоторых жизненно важных органов. Например, одной из основных причин инсульта является тромб в мозге. А если тромб достигнет легких, это может привести к так называемой легочной эмболии", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев .Поэтому обнаружение любого из симптомов тромба может спасти жизнь. В большинстве случаев тромбы образуются либо в ногах, либо в руках – это состояние известно как тромбоз глубоких вен (ТГВ).Это может вызвать симптомы, которые появляются в ногах или руках.Кардиолог настоятельно рекомендует вам немедленно обратиться за медицинской помощью, если у вас возникнут следующие симптомы в этих конечностях:Пульсирующая или схваткообразная больПрипухлостьПокраснениеПовышенная температура участка кожи.Он также предупреждает, что вам следует сделать то же самое, если вы страдаете от:Внезапной одышкиОстрой боли в груди (может усиливаться при вдохе)Кашля или кашля с кровью.Существует ряд факторов, которые могут повысить риск образования тромба, некоторые из которых находятся вне вашего контроля.«У молодых здоровых людей тромбы встречаются редко».Риск образования тромбов увеличивается, если вы:Вы находитесь в больнице или недавно выписались из нее, особенно если вы не можете много передвигаться (например, после операции)Имеют избыточный весДымИспользуете комбинированные гормональные контрацептивы, такие как комбинированные таблетки, противозачаточные пластыри или вагинальные кольцаРаньше у вас был тромбБеремены или только что родили ребенкаУ вас воспалительное заболевание, такое как болезнь Крона или ревматоидный артрит.Тромбоз глубоких вен также чаще встречается у людей старше 60 лет, больных раком или сердечной недостаточностью, а также варикозного расширения вен. К счастью, есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы минимизировать риск.«Если у вас высокий риск образования тромбов – например, вы находитесь в больнице – следуйте советам вашей лечащей команды по предотвращению образования тромбов. Это может включать ношение чулок, улучшающих кровоток, или прием лекарств, снижающих риск образования тромбов (антикоагулянтов). Есть также вещи, которые вы можете сделать, чтобы избежать образования тромбов».Для этого вам следует избегать:Сидеть в течение длительного времени без движенияУпотребление большого количества алкоголя, так как это может привести к обезвоживанию.Курение.Кардиолог Вафоломеев также рекомендует:Сохраняйте активность: регулярные прогулки могут помочь.Пейте много воды, чтобы избежать обезвоживания – при обезвоживании у вас больше шансов получить тромб.Попытка похудеть, если у вас избыточный весНошение летных чулок или носков для улучшения кровообращения во время длительных перелетов – об этом вам может посоветовать фармацевт.

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