Совет врача: что делать, если обнаружен повышенный холестерин
По словам врача общей практики Максима Елисеева, не во всех случаях стоит начинать переживать.
Во-первых, если это общий холестерин в биохимическом анализе крови, то это не значит, что сразу нужно паниковать. Необходимо сдать лимитный спектр. Это развернутый анализ, который покажет холестериновые фракции и их соотношение между собой.
И, как утверждает специалист, если уже и в этом анализе будут проблемы, то имеет смысл обратиться либо к врачу общей практики, либо к терапевту.
Обратите внимание, что сразу не стоит принимать статины или препараты от холестерина без назначения врача. Это может быть опасно для здоровья.
Если человек видит небольшое повышение холестерина, до единицы, стоит задуматься в первую очередь о рационе: стараться в пищу употреблять меньше жиров животного происхождения, а больше — жиров растительного происхождения. Ну, и не стоит забывать, что повышенный холестерин может привести к заболеваниям, например, атеросклерозу, повысить риск инфарктов, инсультов, гипертонической болезни. Потому контроль этих показателей крайне важен.
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