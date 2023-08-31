Совет врача: что делать, если обнаружен повышенный холестерин

Нередко отклонения от нормы по содержанию холестерина в крови обнаруживаются человеком абсолютно случайно – при сдаче анализов перед операцией или во время прохождения диспансеризации.По словам врача общей практики Максима Елисеева, не во всех случаях стоит начинать переживать.Во-первых, если это общий холестерин в биохимическом анализе крови, то это не значит, что сразу нужно паниковать. Необходимо сдать лимитный спектр. Это развернутый анализ, который покажет холестериновые фракции и их соотношение между собой.И, как утверждает специалист, если уже и в этом анализе будут проблемы, то имеет смысл обратиться либо к врачу общей практики, либо к терапевту.Обратите внимание, что сразу не стоит принимать статины или препараты от холестерина без назначения врача. Это может быть опасно для здоровья.Если человек видит небольшое повышение холестерина, до единицы, стоит задуматься в первую очередь о рационе: стараться в пищу употреблять меньше жиров животного происхождения, а больше — жиров растительного происхождения. Ну, и не стоит забывать, что повышенный холестерин может привести к заболеваниям, например, атеросклерозу, повысить риск инфарктов, инсультов, гипертонической болезни. Потому контроль этих показателей крайне важен.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки