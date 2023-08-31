Грейпфрутовый сок может быть смертельно опасным

Существует множество опасностей, которые могут вызвать серьезные проблемы для здоровья людей, причем эти риски далеко не всегда очевидны. Иногда самый безобидный внешний вид может скрывать потенциальную опасность. Так, например, для большинства людей грейпфрутовый сок* – полезен, вкусен и насыщен витаминами и минералами.Однако, как показывают исследования, два представителя класса химических соединений, называемых фуранокумаринами, которые в высоких концентрациях содержатся в грейпфруте, могут снижать или усиливать усвоение определенных лекарств. Это приводит к опасно низким – или, как это чаще бывает, опасно высоким – уровням этих веществ в организме.Два взаимодействующих с лекарствами фуранокумарина содержатся не только в грейпфрутах. Соединение бергамоттин также можно найти в помело и апельсинах-бергамотах, а дигидроксибергамоттин — в помело и севильских апельсинах, последний из которых часто используется для приготовления мармелада.«Сок позволяет большему количеству лекарства попасть в кровь… Когда в крови слишком много лекарства, у вас может возникнуть больше побочных эффектов. Вот как это работает. Ваше тело вырабатывает фермент под названием цитохром P450 3A4 (или CYP3A4), главным образом в печени и тонком кишечнике. Этот фермент помогает вашему организму расщеплять небольшие инородные молекулы, такие как токсины или лекарства, чтобы вы могли их вывести. Он играет решающую роль в метаболизме многих лекарств», - объясняют исследователи.Фуранокумарины влияют на способность вашего организма вырабатывать или эффективно использовать CYP3A4 (и других членов семейства ферментов цитохрома P450). Всего один стакан грейпфрутового сока может повлиять на работу CYP3A4, а повторное употребление снижает активность CYP3A4 в печени.Это, в свою очередь, влияет на способность вашего организма усваивать некоторые пероральные препараты. Большая часть препарата попадает в кровь и дольше остается в организме, вызывая эффект передозировки, даже если вы приняли правильную дозировку. Типы причастных к этому лекарств очень разнообразны: от лекарств от холестерина и артериального давления до лекарств от рака и успокаивающих лекарств.Результаты этого могут быть весьма драматичными. Учащенное сердцебиение, распад мышечной ткани, токсичность костного мозга, одышка, желудочно-кишечные кровотечения и почечная недостаточность — все это осложнения приема некоторых лекарств, на которые действуют фуранокумарины.И в некоторых случаях такое взаимодействие может оказаться фатальным.При приеме некоторых лекарств грейпфрут может иметь противоположный эффект, то есть снижать эффективность лекарства. Хотя в таких случаях потенциальные побочные эффекты не так серьезны, конечно, нет ничего хорошего в том, что вдруг ваше лекарство от аллергии окажется не таким эффективным, как вам нужно.Поэтому, как поясняют исследователи, совсем не обязательно избегать грейпфрута при приеме лекарств, но обязательно следует получить консультацию от лечащего врача о каких-либо потенциальных взаимодействиях.

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