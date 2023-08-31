Nutrients: средиземноморская диета с акцентом на молочные продукты поможет снизить риск сердечных заболеваний

В недавнем исследовании журнала Nutrients оценивалось, как сочетание добавок средиземноморской диеты и молочных продуктов влияет на микробиом кишечника у людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Диета играет важную роль в регулировании иммунитета и поддержании метаболического здоровья. Неправильное питание часто связано с развитием ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа. Длительное соблюдение определенного режима питания способствует формированию комменсальной микробиоты кишечника. Кишечные микробы производят несколько биологически активных соединений путем метаболизма пищевых компонентов, влияя на метаболический и иммунный гомеостаз хозяина.В частности, они производят короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК), такие как ацетат, бутират и пропионат, посредством ферментации неперевариваемой клетчатки. Эти вещества являются основными источниками энергии для тканей толстой кишки для модуляции воспалительных путей, поддержания целостности тканей желудочно-кишечного тракта и подавления пролиферации патогенных бактерий. Изменение специфических кишечных бактерий снижает уровень триглицеридов, снижает уровень маркеров системного воспаления и улучшает функцию печени.Средиземноморская диета содержит фрукты, овощи, орехи, оливковое масло первого отжима, бобовые и крупы. Этот тип диеты рекомендует употреблять умеренное количество рыбы, молочных продуктов, яиц, птицы и красного вина. Кроме того, средиземноморская диета ассоциируется с низким потреблением красного мяса, обработанных пищевых продуктов и нежелательных продуктов (например, пирожных и сладостей).Со средиземноморской диетой связано обилие биоактивных питательных веществ, таких как клетчатка, полифенолы, витамины и минералы, антиоксиданты и мононенасыщенные жиры, которые способствуют благотворному воздействию на микробиоту кишечника. Длительное соблюдение средиземноморской диеты значительно уменьшает ожирение, метаболический синдром, диабет и дислипидемию.Следует отметить, что типичная диета средиземноморская диета обеспечивает содержание кальция значительно ниже рекомендуемой суточной дозы. Кальций играет важную роль в формировании и поддержании костей, расширении и сокращении сосудов, дифференцировке клеток, активности нейронов и передаче сигналов клетками для мышечной функции. Недостаточное потребление кальция приводит к снижению прочности костей и усугубляет осложнения беременности. Это также увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Средиземноморская диета, дополненная молочными продуктами, такими как молоко, йогурт и сыр, соответствует австралийским рекомендациям по потреблению кальция. Прежде чем давать рекомендации, важно, чтобы средиземноморская диета отвечала всем требованиям к питанию.В исследовании приняли участие взрослые в возрасте от 45 до 75 лет. У всех участников было высокое систолическое артериальное давление, но они не принимали никаких лекарств. Лица, которые ежедневно потребляли лечебные дозы кальция или добавок омега-3, были исключены.Участники были случайным образом распределены в две группы и диетические вмешательства продолжались в течение 8 недель, разделенных 8-недельной фазой вымывания, во время которой участники следовали своей привычной диете.На исходном уровне не было существенных различий между исследуемыми группами. Но позднее участники группы, которая получала молочные продукты, было заметно изменение численности отдельных бактериальных таксонов. Средиземноморская диета усилила бутирикоккок, что положительно влияет на систолическое артериальное давление. Таким образом, соблюдение диеты может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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