Раскрыта опасность постоянной усталости
«Если вас мучает усталость, надо немедленно проверить кальций», — заявила Малышева. Специалистка объяснила, что постоянная слабость является первым признаком нарушения обмена кальция.
Сильное понижение или повышение кальция может привести к болям в костях и суставах, мочекаменной болезни, аритмии и повышению артериального давления. «Кальций может лежать в центре множества событий в нашем организме, и практически у всех пациентов с нарушением обмена кальция все начинается с усталости», — заключила медик.
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