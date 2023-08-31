Раскрыта опасность постоянной усталости

Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева раскрыла опасность постоянной усталости. Она объяснила, что слабость может свидетельствовать о нарушении обмена кальция, которое часто приводит к мочекаменной болезни, аритмии и гипертонии.«Если вас мучает усталость, надо немедленно проверить кальций», — заявила Малышева. Специалистка объяснила, что постоянная слабость является первым признаком нарушения обмена кальция.Сильное понижение или повышение кальция может привести к болям в костях и суставах, мочекаменной болезни, аритмии и повышению артериального давления. «Кальций может лежать в центре множества событий в нашем организме, и практически у всех пациентов с нарушением обмена кальция все начинается с усталости», — заключила медик.

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