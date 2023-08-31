Как делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца

Внезапные ситуации, требующие оказания первой помощи, могут случиться в любой момент. Знание методов искусственного дыхания и непрямого массажа сердца является неотъемлемой частью базовых навыков, способных спасти жизнь.Независимо от вашего опыта, эти простые, но эффективные техники могут сделать разницу между жизнью и смертью. Подготовьтесь быть готовыми действовать в экстренных ситуациях и стать настоящим спасителем.Убедитесь в своей безопасностиПеред тем как оказывать первую помощь, осмотрите место происшествия. Если что-то угрожает вашей безопасности, например оголённые провода или пожар, не подходите к пострадавшему. Вызовите спасателей или устраните проблему сами, скажем, уберите битое стекло.По возможности наденьте одноразовые перчатки и очки — это защитит вас от контакта с кровью и слюной.Проверьте, в сознании ли пострадавшийПодойдите и громко окликните человека. Если он не отвечает, потрясите за плечи. Если никакой реакции нет, значит, человек без сознания: переходите к следующему шагу.В случае когда он хоть как-нибудь отреагировал, оставьте его в том же положении. Спросите, что случилось и осмотрите с головы до ног. При необходимости окажите помощь и вызовите скорую.Освободите дыхательные путиПереверните пострадавшего на спину. Запрокиньте его голову назад, для чего разогните шею и поднимите подбородок. Это поможет освободить горло от запавшего языка.Откройте пострадавшему рот и осмотрите. Если там что-либо есть, уберите это. Любой посторонний предмет мешает дышать.Проверьте дыханиеНаклонитесь к открытому рту пострадавшего щекой. В течение 10 секунд внимательно слушайте дыхание, ощущайте кожей поток воздуха и наблюдайте, как двигается грудная клетка. За это время человек должен сделать не менее двух вдохов. Если он не дышит, переходите к следующему шагу.Если человек дышит редко (меньше двух раз за 10 секунд), шумно или едва слышно — считайте, что дыхания нет и готовьтесь проводить реанимацию.Не проверяйте дыхание с помощью зеркальца или пёрышка. Такие методы ненадёжны и забирают много времени. Не пытайтесь проверить пульс: чтобы всё сделать верно, нужна практика.Вызовите скорую помощьПозвоните по номеру 103. Чтобы не тратить время, попросите кого-нибудь помочь вам. Включите громкую связь, чтобы одновременно слушать подсказки диспетчера и проводить реанимацию.Сделайте 30 нажатий на грудную клеткуЭта методика подходит для взрослых и подростков, которые выглядят старше 14 лет. О том, как делать реанимацию маленьким детям, читайте ниже.Положите пострадавшего на спину на твёрдой поверхности и встаньте на колени сбоку от него. Освободите грудную клетку от одежды. Очень важно правильно найти место для непрямого массажа сердца: от этого во многом зависит эффективность реанимации.Расположите основание ладони чуть ниже центра грудины (кость, к которой прикреплены рёбра). Сверху положите вторую ладонь и соедините пальцы в замок. Выпрямите локти и держите плечи прямо над руками.Нажимайте на грудину всем своим весом, продавливая её на 5–6 см со скоростью 100–120 нажатий в минуту (примерно два раза в секунду). Прежде чем делать очередное нажатие, не отрывайте руки и дождитесь, пока грудь распрямится.Сделайте два искусственных вдохаИскусственное дыхание может быть опасным, если проводить его незнакомому человеку. Если вы не умеете делать это или боитесь чем-то заразиться, ограничьтесь только непрямым массажем сердца. Для личной защиты можно использовать плёнку-клапан для сердечно-лёгочной реанимации.После 30 нажатий вновь запрокиньте голову потерпевшему, чтобы освободить дыхательные пути. Зажмите нос пальцами, откройте рот и плотно охватите последний своими губами. Сделайте равномерный вдох пострадавшему в течение 1 секунды. Наблюдайте за грудной клеткой: она должна подняться. Если движения нет, ещё раз запрокиньте голову назад и сделайте второй вдох. На всё это должно уйти не более 10 секунд.Продолжайте реанимациюЧередуйте массаж сердца и искусственное дыхание в соотношении 30 нажатий и 2 вдоха. Прекращать реанимацию можно в трёх случаях:Приехала скорая помощь.Пострадавший начал дышать или очнулся.Вы физически истощились.По возможности найдите себе помощника и чередуйтесь с ним, чтобы меньше уставать.Переверните пострадавшего на бокЕсли человек без сознания, но дышит, то его нужно перевернуть на бок, чтобы он не задохнулся языком или рвотными массами.Как проводить сердечно-лёгочную реанимацию детямПроверять признаки жизни у детей нужно так же, как и у взрослых. Если ребёнок без сознания и не дышит, вызовите скорую и продолжайте по следующему алгоритму.Сделайте пять искусственных вдохов. Для детей, которым на вид от 1 года до 14 лет, действуйте так же, как и для взрослых, а младенцам нужно одновременно охватить своим ртом и нос, и рот.После этого ещё раз проверьте дыхание. Если его нет, начинайте проводить реанимацию в соотношении 15 нажатий (с частотой два в секунду) и два искусственных вдоха. Надавливайте на глубину одной трети толщины грудной клетки. Если ребёнок маленький, действуйте одной рукой, если постарше — двумя.Младенцам до 1 года нажатия выполняют пальцами. Для этого обхватите малыша так, чтобы большие пальцы находились сверху грудины. Найдите мечевидный отросток — это место, где нижние рёбра срастаются с грудиной. Отступите от его края на 1–1,5 см вверх и разместите большие пальцы над грудиной. Также нажатия можно делать средним и указательным пальцами в той же точке.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки