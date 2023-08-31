Эндокринолог Гуреева: это поможет, если жир на животе никак не уходит

Плоского живота добиться не так-то просто. Упрямый жир на животе имеет тенденцию накапливаться в середине тела.Прежде всего: невозможно контролировать, в какой части тела вы теряете жир, когда худеете, и это зависит от вашей генетики. Например, по старшим родственникам, например, вашим родителям, вы часто можете узнать, склонны ли вы к ожирению на животе или нет.Еще одним важным фактором является уровень личного стресса. Когда выделяется много кортизола, гормона стресса, организм накапливает жировые запасы в средней части тела, которая особенно уязвима.Это стратегия выживания, которую человеческий организм сохранил с прежних времен."Основная рекомендация для тех, кто хочет похудеть, — снизить уровень стресса. Так что дайте процессу похудения время и, прежде всего, успокойтесь морально – тогда у жира на животе больше не будет шансов", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева .Если вы похудеете, вы сможете сохранить жирВыбор метода похудания может сыграть роль в успехе избавления от жира на животе.Например, любой, кто полагается на низкоуглеводную диету или кардиотренировки, изначально сможет добиться быстрого успеха. Потому что оба способствуют потере воды, что проявляется на весах как потеря веса. Однако жировые запасы таким образом не тают так легко.Лучше устойчивое, чем быстроеВместо стремления к быстрой потере веса сосредоточиться на похудении в долгосрочной перспективе."Если вы худеете слишком быстро, зачастую неизбежно потеря и мышечной массы. Таким образом, вес снижается, но состав тела не улучшается".Согласно последним исследованиям, полезно терять не более одного-трех процентов массы тела в неделю.Знаменитый эффект йо-йо здесь также играет решающую роль. Если вы не хотите сразу же вернуть потерянный вес, вам нужно найти способ, который будет работать в долгосрочной перспективе.Дефицит калорий: лучший советСжигание большего количества калорий, чем вам необходимо, является ключом к уничтожению жировых клеток. Однако это не означает постоянное голодание, а означает сжигание и экономию калорий с помощью правильного питания, ежедневных физических упражнений и определенного количества тренировок."Здоровая диета включает в себя продукты с высоким содержанием клетчатки, нежирный белок и полезные жиры в каждом приеме пищи".В дополнение к этому практическому правилу есть и другие приемы, позволяющие несложно оптимизировать свой рацион.Не ешьте, пока не насытитесь полностью, а только до тех пор, пока не насытитесь на 80 процентов.Ешьте больше овощей и белков, а не углеводов.Избегайте сильно обработанных продуктов. Они часто содержат скрытый сахар и другие вредные для здоровья вещества.Ешьте продукты с высоким содержанием клетчатки, чтобы дольше оставаться сытыми.Пейте много воды – никаких сладких напитков. Организм не воспринимает их как содержащие калории, поэтому они могут быстро устранить дефицит калорий.Избегайте жареной пищи.Как тренироваться против жира на животеНе стоит также подходить к тренировкам слишком церемонно. Не обязательно тренироваться каждый день, особенно в начале, достаточно соблюдать несколько основных правил.1. Силовые тренировки в сочетанииВключение кардио в программу тренировок — хороший способ достичь дефицита калорий. Кардиотренировка сжигает много калорий за короткий промежуток времени. Установки HIIT здесь особенно экономичны , поскольку они также сопровождаются неоценимо высоким эффектом дожигания.Рекомендует проводить от трех до пяти силовых тренировок в неделю. Силовые тренировки способствуют не только росту мышц, но и метаболическим функциям."Мышцы также действуют как двигатель внутреннего сгорания между тренировками: чем больше у вас мышц, тем выше расход калорий в целом".2. Термогенез без упражнений и активности"Помимо самих тренировок, важно увеличить количество ежедневных упражнений. Это означает, что нужно чаще ходить пешком, а не ездить на автобусе, или подниматься по лестнице вместо лифта".Это помогает оставаться активным в долгосрочной перспективе и, таким образом, добиться снижения веса в долгосрочной перспективе.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки