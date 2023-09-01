Не ешьте соленое перед сном! 19 правил питания по аюрведе

Все мы знаем, как важно правильное питание для нашего здоровья и благополучия. Аюрведа, древняя система медицины, предоставляет нам уникальные инсайты о том, как поддерживать гармонию в организме через правильное питание.Продукты питания могут укрепить или разрушить человеческий организм. Правильное питание – это следование своей естественной природе, то есть пракрити. По аюрведе, компоненты пищи и ингредиенты, используемые в лекарствах, обладают сходными свойствами. Таким образом, пища может быть использована как лекарство, и наоборот.Еда как лекарствоПри лечении болезней нужны не только лекарственные препараты, но также необходимо придерживаться правильного питания. И если правильно питаться, болезни не возникают, а при неправильном питании лекарства не помогут.Продукты питания могут укрепить или разрушить человеческий организм. Подобранная в соответствии с типом конституции, возрастом, состоянием здоровья и климатическими условиями диета не будет ограничением.Правильное питание – это следование своей естественной природе, то есть пракрити. В этом случае диета не предполагает ограничения в количестве продуктов, но помогает подобрать наиболее полезные для конкретного человека продукты и блюда.Оптиальные правила приема пищиАюрведа предлагает нам определенные правила приема пищи, благодаря которым пища лучше усваивается:• есть нужно только сидя, в спокойной, тихой атмосфере, при этом не следует смотреть телевизор, читать или отвлекаться;• в идеале каждый прием пищи должен включать в себя все 6 аюрведических вкусов; на практике постарайтесь включить все хотя бы в обед;• если обед подошел к концу, не нужно вставать из-за стола в течение еще 5–10 минут;• есть надо медленно, тщательно пережевывая пищу;• перерыв между приемами пищи должен составлять не менее 3 часов;• заканчивать прием пищи нужно тогда, когда вы насытились (лучше всего вставать из-за стола с легким чувством голода);• старайтесь есть только тогда, когда вы действительно испытываете чувство голода• принимать пищу желательно до захода солнца;• рекомендуется есть только свежую пищу, приготовленную в течение дня;• нельзя есть пищу с кислым или соленым вкусом перед сном;• лучше исключить из рациона жареное, а кислое и соленое благоразумнее ограничить;• не рекомендуется пить (особенно холодные напитки) во время еды;• хорошо запивать пищу горячим «аюрведическим кипятком» (то есть водой, кипевшей в течение четверти часа);• молоко можно пить только кипяченым и только горячим, хорошо приправлять его специями, в первую очередь кардамоном, можно добавлять мед;• не рекомендуется употреблять сыр (кроме домашнего), йогурт и мороженое;• избегайте употреблять несочетаемые продукты;• используйте специи для лучшего переваривания и усваивания пищи;• не садитесь за стол, если вы находитесь в несбалансированном эмоциональном состоянии, то есть в состоянии гнева, печали, раздражения, беспокойства или иного сильного эмоционального возбуждения;• необходимо устанавливать пищевой рацион и режим питания в соответствии с индивидуальными особенностями физиологии конкретного человека, а также с климатом, текущим сезоном года, погодой дня.

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