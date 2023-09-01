Капустный смузи назвали альтернативой энергетикам за рулем
«Неоднократное употребление энергетиков за рулем может привести к развитию зависимости от кофеина. При этом ингредиенты таких напитков опасны для здоровья и могут вызывать повреждения печени, почечную недостаточность, сердечные и нервные заболевания», — отметил Станислав Грувман.
По словам доктора, альтернативой энергетикам являются зеленые смузи и соки, приготовленные из капусты, петрушки и шпината. Они помогают организму оптимально работать. Также для поддержания тонуса можно пить зеленый чай. Он содержит натуральный кофеин в небольших количествах.
Вода является лучшим энергетиком. Когда организм обезвожен, метаболические реакции замедляются, что приводит к снижению уровня энергии. В воду можно добавить лимон или лайм, посоветовал врач.
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