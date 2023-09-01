Капустный смузи назвали альтернативой энергетикам за рулем

Водитель, постоянно употребляющий за рулем энергетики для поднятия тонуса, может со временем заработать различные болезни. Об этом рассказал психотерапевт-нарколог Центра психологической коррекции заболеваний Клинической больницы №1 Медси в Отрадном Станислав Грувман.«Неоднократное употребление энергетиков за рулем может привести к развитию зависимости от кофеина. При этом ингредиенты таких напитков опасны для здоровья и могут вызывать повреждения печени, почечную недостаточность, сердечные и нервные заболевания», — отметил Станислав Грувман.По словам доктора, альтернативой энергетикам являются зеленые смузи и соки, приготовленные из капусты, петрушки и шпината. Они помогают организму оптимально работать. Также для поддержания тонуса можно пить зеленый чай. Он содержит натуральный кофеин в небольших количествах.Вода является лучшим энергетиком. Когда организм обезвожен, метаболические реакции замедляются, что приводит к снижению уровня энергии. В воду можно добавить лимон или лайм, посоветовал врач.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки