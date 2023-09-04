Полоскание рта может выявить ранние признаки сердечно-сосудистых заболеваний

Согласно недавнему исследованию, проведенному исследователями из Канады, высокий уровень лейкоцитов в слюне здоровых молодых людей может служить ранним признаком сердечно-сосудистых заболеваний.Хотя количество лейкоцитов является проверенным показателем воспаления полости рта, команда, проводившая исследование, полагает, что их результаты могут быть использованы для разработки простого средства для полоскания рта для регулярного тестирования риска сердечных заболеваний«Тест для полоскания рта можно использовать при ежегодном осмотре у врача», — говорит Майкл Глогауэр из Университета Торонто. «Его легко использовать в качестве инструмента измерения воспаления полости рта в любой клинике».Пародонт – специализированная ткань вокруг зубов, включая десны, – наполнен кровеносными сосудами. Заболевания десен могут привести к изменениям в этих кровеносных сосудах и связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.«Мы начинаем видеть больше взаимосвязи между здоровьем полости рта и риском сердечно-сосудистых заболеваний», — говорит Кер-Юнг Хонг из Университета Макмастера.Однако неясно, какое влияние оказывает небольшое воспаление полости рта, с которым сталкиваются многие люди, выглядящие здоровыми, на здоровье сердца.«Если мы увидим, что здоровье полости рта может влиять на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний даже у молодых здоровых людей, этот целостный подход можно будет реализовать раньше», — добавляет Хонг.После голодания в течение не менее шести часов и употребления только воды 28 человек в возрасте от 18 до 30 лет прополоскали рот водопроводной водой в течение 10 секунд, подождали две минуты, а затем снова прополоскали стерильным физиологическим раствором, чтобы получить образцы слюны для подсчета лейкоцитов.Затем исследователи провели серию тестов для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний у каждого участника, включая электрокардиограмму (ЭКГ) для проверки работы сердца и измерение артериального давления в состоянии покоя.Поскольку жесткие, плохо функционирующие артерии связаны с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, исследователи также провели дилатацию, опосредованную потоком, чтобы измерить их способность приспосабливать больший кровоток, а также ультразвуковое исследование для оценки жесткости артерий каждого добровольца.Анализируя результаты, исследователи обнаружили, что повышенное количество лейкоцитов в слюне здоровых молодых участников связано с ухудшением здоровья артерий и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.В частности, более низкая дилатация, опосредованная потоком, была значительно связана с более высоким количеством лейкоцитов в слюне. Исследователи интерпретировали это как повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку это ранний индикатор плохого здоровья артерий.Но количество лейкоцитов не коррелировало со скоростью пульсовой волны, что позволяет предположить, что гибкая структура артерий еще не была повреждена.«Даже у молодых здоровых взрослых низкие уровни воспалительной нагрузки в ротовой полости могут оказывать влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы», — говорит Тревор Кинг из Университета Маунт-Ройял.Исследователи предположили, что когда воспаление полости рта распространяется на кровеносные сосуды в организме, это может повлиять на способность артерий вырабатывать оксид азота — газ, который расслабляет и расширяет сосуды, влияя на кровоток.Это небольшое исследование, но его результаты убедительно показывают, что здоровье полости рта может быть индикатором работы сердца в любом возрасте, а гигиена полости рта также связана со здоровьем мозга.«Оптимальная гигиена полости рта всегда рекомендуется в дополнение к регулярным посещениям стоматолога, особенно в свете этих данных», — говорит Кинг. «Мы надеемся увеличить число участников исследования и изучить эти результаты».

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