Высокое давление делает вас больным - риск сердечного инсульта и инсулина

Когда у меня повышается кровяное давление? На 140/90 или уже на 130/80? Кардиолог объясняет, какие цифры ставят под угрозу здоровье. И почему нам следует уделять гораздо больше внимания «нижнему» значению артериального давления.Каждый пятый человек не знает, что страдает повышенным кровяным давлением. Каждому было бы важно знать свои ценности – самое позднее к 30 годам, потому что, если сердце постоянно прокачивает кровь через тело со слишком большим давлением, оно повреждает сосуды. Увеличивается риск атеросклероза, а вместе с ним инсультов, инфарктов и поражений почек.Но с чего начинается медицинская гипертония? Это зависит от того, даст ли ответ немецкий или американский врач.«Результаты показали, что в группе с целевым артериальным давлением 140/

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки