Высокое давление делает вас больным - риск сердечного инсульта и инсулина
Каждый пятый человек не знает, что страдает повышенным кровяным давлением. Каждому было бы важно знать свои ценности – самое позднее к 30 годам, потому что, если сердце постоянно прокачивает кровь через тело со слишком большим давлением, оно повреждает сосуды. Увеличивается риск атеросклероза, а вместе с ним инсультов, инфарктов и поражений почек.
Но с чего начинается медицинская гипертония? Это зависит от того, даст ли ответ немецкий или американский врач.
«Результаты показали, что в группе с целевым артериальным давлением 140/
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