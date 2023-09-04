Возможности применения витаминов группы В в лечении гнойных бактериальных менингитов у детей

В структуре детских нейроинфекций гнойные бактериальные менингиты занимают ведущее место. Их отличает тяжесть течения, высокая летальность и инвалидизация пациентов. Дети в возрасте до 14 лет болеют в 6 раз чаще, чем взрослые.За последние годы этиологическая структура гнойных бактериальных менингитов существенно изменилась. У детей младше 5 лет, для которых заболевание представляет особую опасность, более чем в 30% случаев его вызывает гемофильная палочка (Hib) типа В. Прогнозы эпидемиологов сводятся к тому, что через несколько лет произойдет очередной подъем заболеваемости менингококковой инфекцией. В связи с чем поиск и внедрение оптимальных методов ее лечения и профилактика осложнений остается актуальной проблемой для всего медицинского сообщества.С этой точки зрения интересным представляется практический опыт применения витаминов группы В, в частности, комплексного препарата Нейромультивит. Его клиническая эффективность в лечении ГБМ была изучена у детей в возрасте 1-14 лет, более 65% из которых поступили в тяжелом состоянии.Терапевтический базис составляли антибактериальные препараты широкого спектра действия с последующим переходом на антибиотики, к которым чувствителен возбудитель, спровоцировавший менингит. Витамины группы В включали в комплексную схему лечения с целью улучшения окислительно-восстановительных процессов и обмена веществ на следующих основаниях:Тиамин (витамин В1) улучшает проведение нервного импульса в синапсах, выступает в качестве умеренного ганглиоблокатора, участвует в энергетическом обмене.Пиридоксин (витамин В6) выполняет роль катализатора биохимических процессов, участвует в белковом обмене и транспортировке аминокислот, стимулирует синтез гемоглобина, повышает неспецифическую реактивность организма.Цианокобаламин (витамин В12) стимулирует выработку аминокислот и белков, выступает стимулятором функции лейкоцитов, положительно влияя на состояние иммунной системы.Выбор препарата Нейромультивит был обоснован удобством его использования, так как парентеральное введение сразу нескольких витаминов затруднено, особенно с учетом возраста пациентов. В испытуемой группе его назначали с первых дней проведения терапии.Анализ показал, что препарат положительно влияет на течение гнойного бактериального менингита, сокращая длительность клинических проявлений: лихорадки, интоксикации, менингеальных знаков. И, что значимо, препятствует развитию резидуально-органических состояний, уменьшая срок нахождения пациентов в стационаре.Всем больным данный комплекс назначался в возрастной дозировке. Ни у одного пациента побочных эффектов выявлено не было, что доказывает высокий профиль безопасности препарата и позволяет рекомендовать его к использованию в комплексной терапевтической схеме гнойного бактериального менингита у детей.По мнению ряда авторов, положительное влияние витаминов группы В на длительность клинических симптомов ГБМ обусловлено их проективным действием на церебральную гемодинамику, биоэлектрическую активность головного мозга и процесс формирования иммунитета, в ответ на проникновение инфекционных агентов.В Федеральных рекомендациях (протокола) по диагностике и лечению бактериальных менингитов у детей применение витаминов группы В рекомендовано в сочетании с ГАМК производными ноотропными препаратами, агонистами ГАМК-рецепторов, начиная со 2-й недели развития болезни.

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