Внимание на руки и ноги: этот необычный симптом может говорить о дефиците витамина В12

Витамин В12 необходим организму для создания красных клеток крови — эритроцитов, которые доставляют жизненно важный кислород из легких к другим органам и тканям. На фоне его дефицита возможны серьезные проблемы со здоровьем.В тяжелых случаях нехватка витамина В12 способна влиять на развитие сердечной недостаточности, диабета, артрита и даже рака. Как говорят специалисты, с дефицитом этого витамина достаточно легко справиться. Главное — вовремя заподозрить, что вам его действительно не хватает, и обратиться за помощью к врачу.Как рассказал изданию Express доктор Джереми Харрис, дефицит витамина В12 может проявляться разными способами. В числе самых распространенных — усталость, вялость, чувство слабости или небольшая одышка. Но это достаточно общие симптомы, за которыми может скрываться множество заболеваний. Необычным признаком нехватки В12, о котором следует знать, врач назвал ощущение онемения и покалывания в руках и ногах.«Витамин В12 необходим для поддержания здоровья нервов, поскольку играет важную роль в выработке миелина — защитного покрытия вокруг нервов. При его низком уровне кожа может быть ослабленной и поврежденной, что приводит к дисфункции нервов», — объяснил доктор Харрис.Другие симптомы дефицита витамина В12По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), нехватка витамина может вызывать:учащенное дыхание или одышку;расстройство желудка;потерю аппетита;учащенное сердцебиение;проблемы со зрением;чувство слабости или усталости;воспаленный, красный язык, иногда с язвами во рту;нарушение когнитивных функций — памяти, понимания, способности мыслить;мышечную слабость;проблемы с психикой — от легкой депрессии или беспокойства до спутанности сознания и слабоумия;проблемы с равновесием и координацией;мурашки по коже;недержание мочи.Как защититьсяПо словам Джереми Харрис, лучший способ избежать дефицита витамина В12 — есть больше продуктов, в которых его много. А много его в продуктах животного происхождения, таких как:мясо;рыба;птица;яйца;молочные продукты.«Веганы и вегетарианцы подвергаются более высокому риску дефицита из-за ограничений в рационе, поэтому им рекомендуется ежедневно принимать добавки с витамином В12 и есть растительные продукты, обогащенные им», — отметил доктор Харрис.

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