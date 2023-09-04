Внимание на руки и ноги: этот необычный симптом может говорить о дефиците витамина В12

Витамин В12 необходим организму для создания красных клеток крови — эритроцитов, которые доставляют жизненно важный кислород из легких к другим органам и тканям. На фоне его дефицита возможны серьезные проблемы со здоровьем.

В тяжелых случаях нехватка витамина В12 способна влиять на развитие сердечной недостаточности, диабета, артрита и даже рака. Как говорят специалисты, с дефицитом этого витамина достаточно легко справиться. Главное — вовремя заподозрить, что вам его действительно не хватает, и обратиться за помощью к врачу.

Как рассказал изданию Express доктор Джереми Харрис, дефицит витамина В12 может проявляться разными способами. В числе самых распространенных — усталость, вялость, чувство слабости или небольшая одышка. Но это достаточно общие симптомы, за которыми может скрываться множество заболеваний. Необычным признаком нехватки В12, о котором следует знать, врач назвал ощущение онемения и покалывания в руках и ногах.

«Витамин В12 необходим для поддержания здоровья нервов, поскольку играет важную роль в выработке миелина — защитного покрытия вокруг нервов. При его низком уровне кожа может быть ослабленной и поврежденной, что приводит к дисфункции нервов», — объяснил доктор Харрис.

Другие симптомы дефицита витамина В12

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), нехватка витамина может вызывать:

учащенное дыхание или одышку;

расстройство желудка;

потерю аппетита;

учащенное сердцебиение;

проблемы со зрением;

чувство слабости или усталости;

воспаленный, красный язык, иногда с язвами во рту;

нарушение когнитивных функций — памяти, понимания, способности мыслить;

мышечную слабость;

проблемы с психикой — от легкой депрессии или беспокойства до спутанности сознания и слабоумия;

проблемы с равновесием и координацией;

мурашки по коже;

недержание мочи.

Как защититься

По словам Джереми Харрис, лучший способ избежать дефицита витамина В12 — есть больше продуктов, в которых его много. А много его в продуктах животного происхождения, таких как:

мясо;

рыба;

птица;

яйца;

молочные продукты.

«Веганы и вегетарианцы подвергаются более высокому риску дефицита из-за ограничений в рационе, поэтому им рекомендуется ежедневно принимать добавки с витамином В12 и есть растительные продукты, обогащенные им», — отметил доктор Харрис.

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