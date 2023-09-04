Врач назвал симптом, сигнализирующий о скором инфаркте

Кардиолог Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев предупредил, что зачастую пациенты, уже находясь в реанимации, вспоминают, что перед инфарктом организм подавал сигнал, которые совершенно четко указывал на надвигающуюся сосудистую катастрофу.Есть такое понятие как "нестабильная стенокардия". Это состояние имеет ряд проявлений и требует экстренной госпитализации даже в том случае, если человеку стало легче и симптомы ушли."Откладывать госпитализацию нельзя, так как своевременное оказание помощи позволяет избежать инфаркта, а иногда и спасти жизнь", - подчеркнул кардиолог на своем канале в "Дзен".Как правило, боли при стенокардии носят жгучий или давящий характер и возникают на "высоте физической нагрузки"."Это самая главная характеристика болей", - отметил Константин Крулев, добавив: если боль возникла после нагрузки, например, через час, к стенокардии она отношения не имеет.Чаще всего та самая опасная боль - первый сигнал - длится в течение нескольких минут. После чего симптом может уйти.Иногда решение о госпитализации может быть принято только на основании единственного типичного для впервые возникшей стенокардии приступа, уточнил кардиолог. Он привел в пример случай пациента, который почувствовал себя плохо на пробежке, затем ему стало легче, но он все равно вызвал скорую помощь."Коронарография показала 90% стеноз одной из артерий сердца. В результате был поставлен стент, и инфаркта удалось избежать", - отметил Константин Крулев.

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