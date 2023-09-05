Даже один день фастфуда разрушает вашу иммунную систему

Картошка фри, гамбургеры, пицца – то, что невероятно вкусно, к сожалению, совсем не полезно для нашего здоровья. И дело не только в лишнем весе. Новое исследование показывает: фаст-фуд также влияет на работу нашей иммунной системы.Широко известно, что донер-кебаб и хот-доги вредны для фигуры. Хотя фаст-фуд быстро утоляет голод, он вряд ли способствует сбалансированному питанию. Но это не все. Еда не только заставляет нас набирать вес в долгосрочной перспективе, но и ограничивает силу нашей иммунной системы. Новое исследование наглядно показывает это."Исследователи обнаружили, что диета с высоким содержанием жиров может иметь серьезные последствия для иммунной системы человека", - говорит врач общей практики Юрий ЗавьяловСначала команда исследовала влияние фаст-фуда на мышей в лаборатории. Затем шесть субъектов прошли обследование. Команда предложила участникам соблюдать диету с высоким содержанием клетчатки в течение пяти дней. Затем они еще пять дней придерживались диеты с высоким содержанием жиров и низким содержанием клетчатки."Низкое содержание клетчатки и диета с высоким содержанием жиров снизили функцию важных клеток иммунной системы. Переход на эту диету тогда был связан с более высокой восприимчивостью к инфекциям".Это влияет на иммунную системуОднако есть и хорошие новости: воздействие на иммунную систему было лишь временным. Если затем снова употреблять больше пищевых волокон, клетки восстанавливаются.«Окно иммунодефицита открывается на какое-то время. В нашем исследовании мы смогли показать, насколько синхронизированы наши пищевые привычки и наши иммунные реакции и как даже кратковременный переход к обжорству приводит к быстрому ухудшению иммунной системы», — объясняет врач Завьялов.Так называемые «чит-дни», когда за один день потребляется много фаст-фуда, могут иметь последствия для здоровья, заключают исследователи. Данные показали, «насколько быстро и глубоко» наш ежедневный выбор продуктов питания влияет на наше здоровье. Однако с положительной стороны это также означает, что регулярное сбалансированное питание может максимизировать эффективность вакцин и иммунотерапии.Нашему организму нужно так много клетчаткиПищевые волокна оказывают воздействие на желудок и кишечник. Поэтому повышенное потребление оказывает защитное воздействие на сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2 типа, ожирение, высокое кровяное давление, рак толстой кишки и молочной железы, а также риск смертность.К продуктам с высоким содержанием клетчатки относятсябобовыеорехи и семенацельнозерновые продуктыовощи и фрукты, такие как артишоки, перец, ревень, ягоды и груши, а также белые грибы и лисички.Врач рекомендует взрослым потреблять не менее 30 граммов клетчатки в день в качестве оптимального потребления.

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