Простой тест покажет, хорошо ли работают сосуды шеи, которые питают мозг

Сужение сосудов шеи способно привести к весьма серьезным последствиям — от нарушения мозгового кровообращения до ишемического инсульта. Как проверить состояние сосудов, мы узнали у врача.Ключевой функций сосудов шеи является кровоснабжение головного мозга. Именно они обеспечивают мозг кислородом и питательными веществами. Если же мозг голодает, это сильно отражается на качестве жизни: появляются головные боли, снижаются зрение, слух и память. Но есть последствие и пострашнее — это ишемический инсульт.Почему сосуды шеи работают плохоСамая опасная причина — атеросклероз сосудов.«Холестериновые бляшки сужают просвет артерий и повышают риск инсульта. При незначительных отложениях пациенту назначают препараты группы статинов для снижения уровня холестерина и в дальнейшем повторяют исследование каждый год, — говорит невролог Кирилл Алмазов. — Опасным считается состояние, когда бляшка сужает просвет сосуда более чем на 70% или является нестабильной. В этом случае пациенту требуется оперативное лечение. Удаление холестериновых отложений проводит сердечно-сосудистый хирург».Вторая частая причина проблем с сосудами шеи — неврологические заболевания.«Сосуды могут раздражаться при мышечных зажимах, — объясняет врач. — Особого внимания требуют состояния, когда внешнее воздействие на сосуд превышает 20%. Это также определяется на УЗДГ во время так называемых ротационных проб, когда врач просит пациента повернуть голову. Здесь на помощь приходят неврологи и комплексный подход к лечению».Чтобы снять спазм мышц, врачи прописывают прием препаратов-миорелаксантов. А для стимуляции мозгового кровообращения назначают ноотропные средства. Дополнительно пациенту показаны курс массажа, мануальная терапия и занятия лечебной физкультурой.«При сильном сдавливании сосудов невролог также может выполнить лекарственную блокаду, назначить капельницу или уколы», — говорит Кирилл Алмазов.Симптомы проблем с шейными сосудами:головные боли;шумы в ушах;снижение зрения и слуха;мушки в глазах;головокружения — вплоть до потери сознания;проблемы с концентрацией и восприятием новой информации.«Все эти симптомы должны стать поводом для обращения к врачу. Лечением патологии занимаются неврологи или кардиологи — в зависимости от природы заболевания», — говорит эксперт.Как обследуют сосуды шеиГлавная задача диагностики — исключить атеросклероз сосудов.«Стандартным обследованием при подозрении на сужение сосудов шеи является УЗДГ — ультразвуковое дуплексное сканирование, — комментирует невролог. — Оно бывает брахицефальным, когда проверяют только шейные сосуды, и транскраниальным, при котором исследуют сосуды головного мозга».Как проверить работу сосудов — простой тестВстаньте прямо. Поставьте ноги в одну линию, чтобы одна нога стояла следом за другой.Вытяните руки в стороны и закройте глаза.Попробуйте устоять в этой позе хотя бы 15 секунд. Если не получится и во время теста сильно шатает, возможно, есть проблема с сосудами.

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