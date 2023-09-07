Детская истерика: когда это норма, а когда — неврологическое расстройство

Еще вчера ваш малыш был спокойным, милым ребенком. А сегодня его будто подменили: слезы, истерики, дикие крики. Что делать родителям? Перетерпеть или обратиться к врачу. Вдруг подобное поведение — сигнал о неврологическом расстройстве?9 и 10 сентября в Петербурге пройдет ежегодный образовательный форум «Пластичность мозга ребенка — 2023». Форум объединяет усилия ученых, врачей, педагогов и родителей для улучшения качества жизни детей с особенностями развития нервной системы. Наталья Коньшина, соавтор исследования «Нейровоспаление: мнения и научные факты», результаты которого будут представлены в рамках форума, ответила на распространенные вопросы о детской неврологии.Детский невролог — какие болезни лечит?«Детский невролог наблюдает за этапами развития детей. Особенно тщательно — первые три года жизни, когда мозг ребенка интенсивно развивается. Поэтому детскую неврологию еще называют неврологией развития, — говорит Наталья Коньшина. — Увы, в раннем возрасте могут проявиться врожденные и приобретенные отклонения развития: нарушения сна, двигательного развития, формирования речи и интеллекта, эпилепсия и так далее».Важно показывать ребенка неврологу в установленные здравоохранением сроки осмотров, чтобы врач оценил ключевые этапы развития:1 год — ребенок говорит не меньше трех слов, сам стоит, откликается на имя, понимает простые просьбы, использует указательный жест.2-3 года — этап активного развития фразовой речи.6-7 лет — младший школьный возраст, когда дети учатся понимать время, пространство, логические конструкции, появляются усидчивость и способность выполнять не только интересные задания.Подростковый период — головной мозг у ребенка уже практически как у взрослых. Но работает он намного эффективнее нашего: дети способны запоминать и анализировать огромное количество информации, учиться новому.Это и многое другое оценивает на своих консультациях детский невролог.«Если родители видят несоответствие формирования навыков у малыша, если ребенок сильно отличается от сверстников в саду или школе, появляются любые проблемы с развитием — это повод немедленно обратиться к специалисту, — предупреждает Наталья Коньшина. — К сожалению, с возрастом связаны и определенные формы детской эпилепсии: приступы могут дебютировать как раз в младшем школьном или подростковом периоде».Лечить или само пройдет?«Любые неврологические проблемы ребенка требуют обследования и коррекции. Термин „перерасти“ не является корректным, — комментирует невролог. — Даже если некоторые состояния уйдут со временем (например, плохой сон в раннем возрасте) — это все равно повлияет на дальнейшее развитие других функций нервной системы».По словам врача, в последнее время количество нарушений нервной системы у детей в мире сильно возросло.«Диагноз РАС (расстройство аутистического спектра) регистрируется у каждого 89-го ребенка. Нарушение формирования речи встречается у каждого третьего ребенка, — приводит статистику эксперт. — СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) также нередкий диагноз у современных детей. Тики, заикание, нарушения сна — среди самых распространенных патологий, с которыми мы сейчас сталкиваемся».А вот внезапные крики по ночам, сноговорение, снохождение могут пройти с возрастом. Это нарушения в структуре самого сна и обычно прекращаются после пубертата.«Но иногда подобные нарушения требуют дополнительного обследования, чтобы исключить, например, проявления эпилепсии», — предупреждает врач.Детские истерики — этап развития или сигнал о расстройстве?«Развитие детей идет скачкообразно и заметно по возрастным кризисам — периодам психоэмоционального напряжения, — отвечает невролог. — Скачок развития длится несколько дней. Многие детки в это время чаще капризничают, становятся раздражительными, сон также часто меняется. В результате каждого такого кризиса у ребенка формируются новые умения и навыки. Время наступления этих этапов в среднем одно и то же, большинство родителей отчитываются о проблемных периодах с точностью до недели.Основные отличия скачков развития от нарушений психоэмоциональной сферы малыша — продолжительность (скачок не длится более недели) и формирование новых навыков по завершении».По словам врача, многие особенности детского поведения на самом деле абсолютная норма.«Лежать в истерике на полу в магазине, натягивать летом шубу, говорить о себе в третьем лице или есть руками — для нас это странно, а для ребенка определенного возраста этап, через который он должен пройти», — говорит Наталья Коньшина.А можно ли обойтись без лекарств?Бывает, что родителей пугают диагнозы детского невролога. Кто-то переживает, что ребенку назначили много лекарств. В таких случаях не стесняйтесь обратиться к другому врачу.«Хороший доктор объяснит родителям суть состояния их ребенка, почему он ставит такой диагноз, обоснует назначенную терапию, — комментирует Наталья Коньшина. — Лечение пациентов неврологического профиля часто длительное. Рекомендую найти „своего“ специалиста, который на понятном вам языке поможет компенсировать состояние вашего ребенка. Ведь эффект от проводимой коррекции зависит от взаимодействия родителей и специалистов».В мире детской неврологии все большую популярность набирает такое направление реабилитации, как нейромодуляция.«Методы нейромодуляции можно разделить на аудиторные (звуковые) и связанные с воздействием электрического тока (транскраниальная микрополяризация) или магнитного поля (ритмическая магнитная стимуляция), — говорит врач. — Все методы назначают только после тщательного обследования и по строгим показаниям. Они не являются альтернативой медикаментозной коррекции, но часто хорошо ее дополняют».

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