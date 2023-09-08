Ультрафиолет, косметика и еще 5 причин появления тёмных кругов под глазами

Обычно в возникновении тёмных кругов мы обвиняем отсутствие здорового и полноценного сна. Однако усталость – не единственная причина, по которой кожа под глазами приобретает красноватый или синеватый оттенок. Существует ещё как минимум 7 других факторов.7 причин, порой неожиданных — от генетики до... формы лица.ГеныДа-да, виновниками появления кругов могут быть ваши родители. «В семьях существуют наследственные особенности, которые провоцируют появление синяков под глазами, – объясняет дерматолог Брюс Кац (Bruce Katz), доктор медицинских наук, директор Клиники косметической и лазерной хирургии в госпитале Mount Sinai в Нью-Йорке. Ситуация очень распространена среди людей с южным, особенно средиземноморским происхождением». Хорошая новость: если это пигментация, то в арсенале дерматологов есть специальные лазеры, которые помогут вам от нее избавиться.ЭкземаЭкзема сама по себе не вызывает темные круги, а вот постоянный зуд и трение, очень даже. «Если вы часто трете зудящую кожу, это может привести к увеличению отека, воспалению и повреждению кровеносных сосудов в зоне вокруг глаз, что и придает коже темный оттенок», – говорит дерматолог Дэвид Э. Бэнк (David E. Bank), доктор медицинских наук, директор Центра дерматологии, косметологии и лазерной хирургии в Маунт Киско, штат Нью-Йорк.АллергияКожные заболевания, такие как экзема, – не единственная медицинская проблема, которая влияет на состояние кожи вокруг глаз. «Аллергия часто провоцирует увеличение количества свободного гистамина в организме, что в свою очередь приводит к расширению капилляров, – объясняет доктор Бэнк. А поскольку кожа на веках и под глазами очень тонкая, расширенные кровеносные сосуды под ней выглядят темнее, чем на остальных частях лица». Выход один: не допускайте и сразу купируйте приступы аллергии.МакияжЭто кажется нелогичным – макияж ведь должен скрывать темные круги, верно? Но если вы используете продукт – тушь для ресниц, тени для век или даже консилер, который раздражает вашу кожу, – это может привести к синякам под глазами. «У некоторых людей развивается аллергическая реакция на косметические средства, и из-за того что они трут и чешут раздраженную кожу, появляются круги под глазами», – предупреждает доктор Кац. Так что если вы почувствовали дискомфорт после нанесения новой подводки, прекратите ее использовать.Форма лицаКруги могут не иметь ничего общего с фактическим состоянием вашей кожей – дело может быть в строении черепа. «У некоторых людей от природы глубокие носослезные борозды, которые углубляются с возрастом и затемняют область под глазами, пигментация или сосуды тут ни при чем», – говорит доктор Кац. Эта проблема решается в косметологических клиниках с помощью инъекций филлеров.Сосуды«Синева под глазами может возникать просто из-за того, что под тонкой кожей просвечивают кровеносные сосуды. Они имеют голубоватый оттенок, и кажется, что на веках и под глазами появляются темные круги, но на самом деле это капилляры», – объясняет доктор Кац.УльтрафиолетВы считаете, что прогулки на свежем воздухе улучшают цвет лица. И это так, но при условии, что вы не подвергаете кожу чрезмерной инсоляции. «Кожа вокруг глаз самая тонкая и нежная, поэтому воздействие ультрафиолетового излучения быстро проявляется в этой области в виде расширения и увеличения кровотока, – говорит доктор Бэнк. В результате вы можете заполучить темные круги». Еще один повод всегда использовать средства с SPF!

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