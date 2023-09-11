4 совета психиатра, которые помогут вам справиться с тревогой

Периодическое чувство беспомощности, нервозности или чувство надвигающейся паники или дурных предчувствий является нормальной частью жизни, а некоторые формы тревоги даже необходимы в определенных ситуациях, чтобы вы могли принять правильные решения и избежать опасности."Однако эти чувства становятся нездоровыми, когда они становятся навязчивыми и постоянными, начинают влиять на качество вашей жизни и мешают вам нормально функционировать", - говорит врач-психиатр Михаил Каштанов .Выявление причин вашего беспокойства поможет вам лучше оценить ситуацию. Как только вы определите основные причины вашей тревоги, вы сможете сразу начать работать над уменьшением или полным устранением этих факторов стресса из своей жизни.Изучите техники релаксацииСуществует множество проверенных методов (не включая медикаменты), которые могут помочь вам взять ситуацию под контроль, например, дыхательные упражнения, медитация, повторение мантр, тай-чи и йога."Эти методы помогают противостоять реакции вашего тела на стресс и позволяют вам войти в состояние спокойствия, когда и где вам это нужно".Оставайтесь физически активнымиРазработайте режим, который позволит вам быть физически активными большую часть дней недели. Физические упражнения — мощное средство снижения стресса, которое может улучшить ваше настроение и помочь вам оставаться здоровым. Это не только очищает ваш разум от беспокойства, но и высвобождает в организме эндорфины (также известные как гормоны хорошего самочувствия)."Регулярные физические упражнения могут принести вам эмоциональные и психологические преимущества, например, повысить вашу уверенность в себе, улучшить социальное взаимодействие и улучшить общее самочувствие".Начинайте медленно, затем постепенно увеличивайте количество и интенсивность физической активности.Сделайте постоянный и качественный сон приоритетомМногие эксперты рекомендуют спать по восемь часов каждую ночь, хотя некоторые говорят, что качество сна важнее количества."Шесть часов качественного непрерывного сна более полезны, чем восемь часов беспокойного, прерывистого сна. Качественный сон может помочь улучшить настроение, память и способность справляться со стрессом".Следи за тем, что ты ешьЕда играет жизненно важную роль в поддержании вашего физического и психического здоровья.Вот несколько советов по здоровому питанию, которое может поддержать ваше психическое здоровье:Выбирайте продукты, такие как сложные углеводы, которые могут повысить уровень успокаивающего вещества серотонина. Отдавайте предпочтение цельнозерновому хлебу и цельнозерновым хлопьям вместо сладких закусок или напитков.Ешьте белок на завтрак, чтобы у вас была энергия, а уровень глюкозы в крови оставался стабильным.Ограничьте или избегайте употребления алкоголя и кофеина, которые могут вызвать беспокойство после еды. И то, и другое может повлиять на ваш сон и вызвать нервозность.Оставайтесь увлажненными. Обезвоживание может вызвать изменения настроения.Чтобы улучшить настроение, рассмотрите возможность добавления в свой рацион следующих продуктов: темного шоколада, продуктов с низким гликемическим индексом и продуктов с высоким содержанием фолиевой кислоты и других витаминов группы B, магния, омега-3-жирных кислот, триптофана и цинка.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки