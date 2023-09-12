До 13 и старше: можно ли взрослым делать прививку против ВПЧ, чтобы защититься от рака

Прививку от вируса папилломы человека, главного виновника одного из самых частых видов рака среди женщин, рекомендуется делать до начала половой жизни. Однако помочь она может и в зрелом возрасте.Рак шейки матки входит в пятерку самых распространенных онкозаболеваний среди женщин. Главной причиной развития этого «женского» рака считается вирус папилломы человека. Но не любой. Всего известно более 150 типов ВПЧ, из которых предраковые состояния шейки матки (дисплазии), а потом и рак вызывают только 18, их называют вирусами папилломы человека высокого онкогенного риска. Самые агрессивные — 16-й и 18-й типы.Чаще всего этим коварным вирусом заражаются половым путем, хотя возможны и другие способы — например, через общее полотенце. Не знали? При половых контактах можно снизить риск заражения с помощью барьерных методов контрацепции — презервативов, но они не помогут исключить его полностью. Самым надежным способом профилактики болезни считается прививка от ВПЧ, которую рекомендуют делать девочкам до начала половой жизни, в возрасте 9-13 лет.Заразился — значит, заболеешь?Как рассказал акушер-гинеколог Мариинской больницы Антон Хаванский, носительство вируса папилломы человека, даже самых опасных его типов, необязательно приводит к развитию рака, но значительно повышает риски заболеть.«По статисти?е, в среднем у одной из шести женщин — носительниц ВПЧ высокого онкогенного риска, развивается рак шей?и матки. Как правило, предраковые изменения начинают развиваться спустя 2-3 года носительства ВПЧ, при этом клинически они могут никак себя не проявлять. Кровянистые выделения из половых путей и тянущие боли внизу живота обычно появляются уже на последних, тяжелых стадиях заболевания. Именно по этой причине так важно хотя бы раз в год посещать гинеколога и контролировать состояние шей?и мат?и. В этом случае есть возможность вовремя диагностировать предра?овые состояния и назначить лечение», — объясняет специалист Мариинской больницы.К словуВирус папилломы человека может приводить не только к раку шейки матки. Еще он может, к примеру, поражать кожу и слизистые оболочки разных участков тела.Для мужчин он тоже представляет опасность, но гораздо меньшую, чем для женщин. По словам Антона Хаванского, онкологические заболевания развиваются только у 1-2% мужчин — носителей вируса. Также у них возможны доброкачественные образования кожи и слизистых оболочек.Кто чаще болеетКак говорит акушер-гинеколог, по статистике, пик заболеваемости раком шейки матки приходится на женщин 40-49 лет, хотя в более раннем возрасте болезнь протекает гораздо агрессивнее.Врачи также выделяют факторы риска, которые у носительниц ВПЧ могут влиять на вероятность заболеть. Антон Хаванский назвал семь из них:раннее начало половой жизни;большое число и частая смена половых партнеров;?урение;сопутствующие половые инфе?ции;большое ?оличество беременностей и родов;такие инфе?ционные заболевания, как гепатит B, С и ВИЧ;длительный прием ?омбинированных оральных ?онтрацептивов (КОК).Таким женщинам стоит более внимательно следить за своим здоровьем и регулярно посещать гинеколога.Можно ли делать прививку взрослымКак объяснил Антон Хаванский, вакцина вырабатывает иммунитет против ВПЧ заранее, еще до заражения, и при попадании вируса в организм сможет препятствовать злокачественному перерождению клеток шейки матки. Однако даже она не способна дать стопроцентную защиту, риск заболеть всегда существует.По словам врача, привиться от ВПЧ можно в любом возрасте.«Женщинам по желанию вакцинацию проводят в любом возрасте при отсутствии противопо?азаний и после ?онсультации со специалистом. Даже несмотря на то, что оптимальным возрастом для прививки считается 9-13 лет. Для мужчин сро?и вакцинации также не ограничены», — говорит врач.Однако, как уточняет гинеколог, эффективность вакцины все-таки зависит от возраста: чем старше женщина, тем больше шансов предшествующего заражения онкогенными типами ВПЧ и, соответственно, меньше эффект от вакцины. Но все же, если женщина решилась на прививку, ей необязательно предварительно сдавать анализы на вирус папилломы человека и выяснять, есть он у нее или нет.«Даже если у нее в крови обнаружатся онкогенные типы ВПЧ, вакцина лишь усилит уже имеющийся иммунитет, никак не навредив организму», — заверяет Антон Хаванский.Какие есть вакциныПока прививка против ВПЧ не входит в Национальный календарь прививок, утвержденный Минздравом. Поэтому сделать ее можно только платно — как детям, так и взрослым.В России зарегистрированы две импортные вакцины против ВПЧ:«Церварикс» (GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Бельгия), вакцина рекомбинантная, адсорбированная (против типов 16 и 18);«Гардасил» (Merck Sharp & Dohme, США), вакцина квадривалентная, рекомбинантная (против типов 6, 11, 16 и 18).Перед вакцинацией врач советует обязательно проконсультироваться со своим гинекологом.

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